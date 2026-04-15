Орбана заставят объяснить ЕС связи Венгрии с Россией: определен день икс

ЕС вызовет Орбана "на ковер" из-за связей с Россией. Его пригласили на неформальную встречу глав государств и правительств ЕС несмотря на то, что тот проиграл выборы.

Об этом пишет венгерское издание Telex.

Что будут обсуждать лидеры ЕС?

Следующая неформальная встреча глав государств и правительств ЕС состоится на Кипре 23 – 24 апреля. Президент Европейского Совета Антониу Кошта во вторник, 14 апреля, уже разослал приглашения.

Лидеры будут обсуждать "сложную геополитическую среду" и следующий бюджет ЕС.

23 апреля ожидается выступление Зеленского относительно российского вторжения. Неизвестно, будет ли это личная встреча, или через видеосвязь.

Затем участники саммита обсудят конфликт на Ближнем Востоке, который "ставит серьезные вызовы перед Европейским Союзом".

Еще один вопрос для обсуждений – семилетний совместный бюджет, поскольку на последнем саммите ЕС в марте для этого не было времени.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен имеет целью также поднять вопрос утечки записей и информации о российско-венгерских переговорах. По ее мнению, это "подчеркивает тревожную возможность того, что правительство государства-члена" сговорилось с Россией. Речь идет о Венгрии.

По словам главного представителя Еврокомиссии, страна "активно работала против интересов и безопасности ЕС и всех его граждан".

Правительство соответствующего государства-члена срочно должно предоставить объяснения,

– намекнули на то, что на саммите ждут Орбана.

Это может быть последний шанс, обсудить венгерские пленки. Ведь следующий такой саммит запланирован на 18 июня. К тому времени Орбан уже должен уйти в отставку.

К слову, советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что Европа и Украина будет иметь позитив от выигрыша партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

