Все изменили 3 момента: что кроется за новым заявлением Кремля о встрече Трампа с Путиным

Дональд Трамп передумал встречаться с Владимиром Путиным в ближайшее время. В Кремле сначала настаивали, что говорить об отмене встречи "неправильно". Однако уже через несколько дней заявил, что в данном саммите сейчас нет необходимости.

Такое заявление из Кремля прозвучало после встречи Трампа с Си Цзиньпином. Почему у Путина заговорили о "ненужности" встречи с президентом США и что на это повлияло – специально для 24 Канала разобрали эксперты.

Что означает новое заявление Кремля о встрече Трампа с Путиным?

Политолог Игорь Чаленко уверен, что россияне хотят получить лучшие входные позиции к переговорам, чего пока, по их мнению, еще нет. Также они пытаются показать, что не слишком заинтересованы непосредственно в коммуникации с Трампом по украинскому вопросу.

Это такой зеркальный ответ на ряд информации, что именно позиция России де-факто сорвала встречу Трампа и Путина в Будапеште,

– сказал Чаленко.

И американцы, увидев все ультимативные требования Кремля, поняли, что нет смысла во встрече на уровне президента Соединенных Штатов и российского диктатора.

Хотя, заметил политолог, американцы не отказываются от встречи с россиянами, о чем акцентировал в своих заявлениях госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники США. Но американцы хотят видеть изменение позиции самой России, которая с ультимативной формы перейдет в договороспособную, чтобы можно было выйти на скорейшее решение по завершению войны.

Какие 3 момента повлияли?

Политолог Олег Постернак считает, что прежде всего на это повлияла встреча Трампа и Си Цзиньпина, ставшая большим вызовом для дипломатической игры, которую Кремль вел и в отношении США, и в отношении Китая.

Потому что взаимопонимание США с Китаем – это просто истерический вызов для России,

– заявил Постернак.

Во-вторых, по его словам, в Кремле обратили внимание на уверенность Трампа и некоторые решения США. Речь идет о том, что Пентагон, оказывается, готов был разрешить передачу Украине ракет Tomahawk. Хотя окончательное решение остается за Трампом, это существенный признак эскалации или направленности на справедливую эскалацию от Вашингтона.

И, в-третьих, заметил он, последние действия Путина довольно странные. Потому что приглашение иностранных журналистов в Покровск является неадекватным. Оно даже стало неожиданностью для некоторых российских пропагандистов, которые не знали, как комментировать такую чушь.

Все это, добавил политолог, свидетельствует об определенных колебаниях внутри ближайшего окружения Путина, которое пытается сейчас прощупать какую-то стратегию дальнейшего поведения в связи с новым характером отношений США и Китая и милитаризацией Европы.

Как Россия ищет подходы к США?

По мнению политолога, эксперта-международника Максима Несвитайлова, россияне сейчас переживают, потому что ситуация для них складывается не лучшим образом. Поэтому Кремль пытается вернуть благосклонность Трампа.

По его словам, у России сейчас немного сценариев, как можно действовать. Они уже попробовали наиболее рабочие варианты – ядерные угрозы, которые ранее очень эффективно работали и с европейцами, и с представителями США. Но на этот раз не дали желаемого результата.

Думали сыграть опять же на любви Трампа к Путину, но перегнули,

– заявил Несвитайлов.

Поэтому, добавил он, сейчас России нужно как-то перестраивать свою стратегию, демонстрировать договороспособность и уговаривать уже американцев сесть за стол переговоров. Очевидно, что радикальными заявлениями этого не сделать, поэтому они пытаются смягчить позицию.

Окончательно ли испорчены отношения Трампа и Путина?

Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков отметил, что большой перелом во внешней политике США в отношении России произошел. В частности, после того, как вроде бы договорились о встрече с Путиным в Венгрии, Трамп резко изменил свое мнение по санкциям против России.

Ведь, увидев, что Россия не собирается менять цели в войне, в Белом доме поняли, что никакого конструктива в рамках потенциальной встречи не произойдет. После этого состоялся разворот американской экономической политики в рамках попыток остановить войну.

Однако, напомнил он, сам Трамп сразу выразил надежду, что санкции будут работать недолго.

Тем самым Трамп оставляет двери для Путина открытыми,

– считает Бронжуков.

Однако, добавил он, российский диктатор настолько стремится уничтожить Украину и не видит явных плюсов, которые ему предлагает американский президент в течение нескольких месяцев.

В то же время, по мнению Бронжукова, нынешняя активность Кремля – это попытка поиска какого-то компромиссного решения, которое бы позволило вернуть диалог с США в более конструктивное для россиян русло.

