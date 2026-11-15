"У Путина все карты битые": политолог объяснил новые ядерные ультиматумы Кремля в адрес Европы

Москва потребовала от Франции и Великобритании отказаться от ядерной защиты партнеров в Европе. Политолог Валерий Дымов убежден, что у Путина все карты битые, поэтому он пытается навязать свои прихоти через Трампа.

Об этом эксперт рассказал в эфире 24 Канала, анализируя новые требования Москвы на основе материала The New York Times. По его словам, расширение рамок переговоров – типичная тактика Кремля, которая уже проявлялась в конце 2021 года.

Почему шантаж Москвы обернулся против нее

Как подчеркнул политолог, агрессор стремится лишить Париж и Лондон их суверенного права гарантировать совместную безопасность союзникам, однако реальных козырей для шантажа у диктатора уже нет.

У Путина все карты битые. Он поддерживал режим Мадуро в Венесуэле – видим, где сейчас Мадуро. Из Сирии россиян просто вышвырнули. У него нет козырей, но есть последняя возможность протолкнуть через Трампа свои прихоти,

– отметил Валерий Дымов.

Вместо раскола давление России привело к консолидации среди партнеров и заставило страны ЕС существенно увеличить собственные военные бюджеты. В частности, Германия уже выделила 100 миллиардов евро на Бундесвер и скорректировала конституционные ограничения, а члены НАТО активно обсуждают оборонные расходы на уровне 3,5–5 % ВВП вместо прежних 2 %.

Без угроз Путина эти вопросы собственного вооружения европейские страны даже не ставили бы в свою повестку дня. То есть Путин достигает прямо противоположного результата,

– подытожил эксперт.

Валерий Дымов о том, зачем Кремль выдвигает ядерные ультиматумы Европе: видео

Что предшествовало ультиматумам Кремля

Ранее стало известно, что представители Москвы на консультациях требовали от отвести силы Альянса к границам 1997 года, а также прекратить поставки западного вооружения Украине.