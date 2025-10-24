У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты, – генсек НАТО

Марк Рютте заявил, что Россия исчерпывает свои ресурсы. Генеральный секретарь НАТО добавил, что Трамп прав и следует остановиться на достигнутом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Рютте.

Что сказал Рютте о потерях россиян?

Генсек НАТО вспомнил свою встречу с Трампом несколько дней назад. Он высказал предположение, что санкции против России усилят давление на Путина, заставив диктатора сесть за стол переговоров.

В Украине Путин почти не продвигается на поле боя,

– отметил Рютте.

Территориальные достижения россиян мизерные и даются большими потерями. По мнению Рютте, Россия исчерпывает свои финансовые ресурсы, "войска и идеи".

Сотни тысяч россиян погибают из-за обманчивой агрессии Путина. Украина продолжает храбро защищаться, и наша поддержка ей помогает. Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, войска и идеи. Президент Трамп очень метко сказал, что они должны остановиться на достигнутом,

– сказал генсек.

Он приветствует объявление о дополнительной военной помощи Украине.

"По обе стороны Атлантики мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы движемся в правильном направлении", – завершил Марк Рютте.

Интересно! Это не первое острое заявление Рютте против России. Ранее генеральный секретарь НАТО высказывался в духе, что российские пилоты и моряки не способны ни истребителем управлять, ни якорь бросить.



Привлекает внимание, что Рютте сказал это на фоне сообщений о нарушении воздушного пространства многих европейских стран. Он развернул свою мысль, указав, что армия НАТО значительно лучше обучена и экипирована. Скорее всего, это заявление было сделано специально – чтобы показать россиянам, что их не испугались.

Какую военную и финансовую помощь дают Украине?