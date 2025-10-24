У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати, – генсек НАТО

Марк Рютте заявив, що Росія вичерпує свої ресурси. Генеральний секретар НАТО додав, що Трамп має рацію і слід зупинитися на досягнутому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та Рютте.

Дивіться також Не Донбас і не Київ: яку територію Путін вважає головною здобиччю у війні

Що сказав Рютте про втрати росіян?

Генсек НАТО пригадав свою зустріч з Трампом кілька днів тому. Він висловив припущення, що санкції проти Росії посилять тиск на Путіна, змусивши диктатора сісти за стіл переговорів.

В Україні Путін майже не просувається на полі бою,

– зауважив Рютте.

Територіальні здобутки росіян мізерні та даються великими втратами. На думку Рютте, Росія вичерпує свої фінансові ресурси, "війська та ідеї".

Сотні тисяч росіян гинуть через оманливу агресію Путіна. Україна продовжує хоробро захищатися, і наша підтримка їй допомагає. Правда в тому, що в Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. Президент Трамп дуже влучно сказав, що вони повинні зупинитися на досягнутому,

– сказав генсек.

Він вітає оголошення про додаткову військову допомогу Україні.

"По обидва боки Атлантики ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми рухаємося в правильному напрямку", – завершив Марк Рютте.

Цікаво! Це не перша гостра заява Рютте проти Росії. Раніше генеральний секретар НАТО висловлювався у дусі, що російські пілоти та моряки не здатні ані винищувачем керувати, ні якір кинути.



Привертає увагу, що Рютте сказав це на тлі повідомлень про порушення повітряного простору багатьох європейських країн. Він розгорнув свою думку, вказавши, що армія НАТО значно краще навчена та екіпірована. Швидше за все, ця заява була зроблена спеціально – щоб показати росіянам, що їх не злякалися.

Яку військову допомогу дають Україні?

Володимир Зеленський перебуває у Європі, де спілкується з політиками різних країн.