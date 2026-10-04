Трамп заявил о "слишком многих победах" и похвастался одним из самых высоких IQ в мире

Дональд Трамп выступил с рядом заявлений, в которых похвастался своими достижениями. В частности, он заявил, что его страна "слишком часто побеждает", а фондовый рынок достиг исторического максимума.

Об этом президент США заявил во время выступления перед сторонниками.

Трамп о своих достижениях

Дональд Трамп заявил, что в последнее время Соединенные Штаты одерживают слишком много побед. По его словам, фондовый рынок достиг исторического максимума, что якобы является очередным поводом говорить о его успехах.

Слишком много побед. Мы слишком часто выигрываем. Я больше не могу этого терпеть,

– сказал американский лидер.

Мол, постоянные успехи его команды "сводят с ума". И вообще, "все, в частности Европа, хотят копировать Америку".

Далее Трамп подчеркнул свои интеллектуальные способности. Он заверил, что обладает высоким уровнем IQ – "одним из самых высоких в мире".

Более того, лидер США заявил, что знает "больше обо всем", чем кто-либо из присутствующих и, вероятно, вообще кто-либо в мире.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил главе бюджетного управления использовать деньги налогоплательщиков на рекламу себя и своего президентства. После этого был заключен контракт на 20 миллионов долларов за счет средств Министерства внутренней безопасности. Рекламу показывали на кабельных и общенациональных телеканалах.

В то же время Белый дом назвал эти ролики социальной рекламой и заявил, что их трансляция уместна, поскольку они не содержат призывов голосовать за конкретного кандидата.