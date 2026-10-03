Об этом пишет The New York Times со ссылкой на 12 источников, осведомленных о ситуации.

Что известно о рекламе для Трампа

Рекламные ролики транслировались на кабельных и общенациональных телеканалах, в частности на Fox News, CNN и MSNBC, во время футбольных матчей на Fox и выпусков новостей на CBS, ABC и NBC (в частности, в программе Meet the Press, которую, как известно, смотрит Трамп).

Как сообщают источники, он стремился увидеть эти хвалебные ролики в эфире и поручил Расселу Т. Воуту, директору Административно-бюджетного управления, найти для этого средства в рамках правительственных ресурсов.

Марк Паолетта, юрист бюджетного управления, и Уилл Шарф, юрист Белого дома, подтвердили законность использования средств DHS.

Президент и Сьюзи Уайлз, руководитель аппарата Белого дома, обсуждали эту рекламу с Марквейном Маллином, министром внутренней безопасности.

Согласно федеральным документам, 20 сентября Таможенная и пограничная служба США (подчиняющаяся DHS) заключила контракт с маркетинговой фирмой LMD из штата Мэриленд.

Реклама, финансируемая за счет налогоплательщиков, вызвала критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев как возможное нарушение федеральных законов, запрещающих использовать деньги налогоплательщиков в целях пиара или пропаганды.

В Белом доме назвали эти ролики социальной рекламой и заявили, что они уместны, поскольку не содержат призыва к действию – голосовать за какого-то конкретного кандидата. Некоторые помощники также отметили, что г-н Трамп в настоящее время не баллотируется ни на одну должность; это утверждение было призвано смягчить критику в отношении того, что реклама якобы нарушает федеральные законы об использовании государственных средств.

Если кто-то скажет, что это неправильно, я с радостью заплачу эти деньги. Но это реклама для страны. Вы должны понимать: я не продвигаю кандидата. Я не продвигаю себя, потому что не баллотируюсь на должность. Я продвигаю страну,

– заявил Трамп.

Реклама Трампа: смотрите видео

О чем ролики

По данным службы отслеживания медиарекламы AdImpact и лиц, осведомленных о расходах, на данный момент вышло как минимум 4 ролика общей стоимостью около 5,5 миллиона долларов, и ожидается, что эта сумма будет расти.

В первом ролике использована аудиозапись выступления Трампа в Лас-Вегасе на фоне динамичного монтажа его фотографий. Видеоряд сопровождается текстом "Америка никогда не станет коммунистической страной". Кадры сопровождались песней Love Me исполнителя Кристиана Беришая (известного под псевдонимом JMSN). Сам певец выразил протест против использования своей песни.

Второй ролик представлял собой созданную Белым домом подборку самых ярких моментов выступления Трампа на горе Рашмор 4 июля.

Еще одно видео было идентично ролику из предвыборной кампании Трампа 2024 года, в котором осуждаются "злодеи", которых президент считает своими врагами. Использование материалов, созданных в ходе политической кампании г-на Трампа, дало повод для критики со стороны тех, кто не согласен с утверждением Белого дома, будто эти ролики являются просто социальной рекламой.

Последний ролик, посвященный войне с Ираном, содержит высказывания как Трампа, так и министра обороны Пита Хэгсета. Реклама заканчивается кадрами, на которых иранцы в Нью-Йорке празднуют первые удары по Ирану. При этом в ней ни словом не упоминается что война до сих пор продолжается.

В таких роликах социальной рекламы обычно указывается ведомство, которое их оплатило. В данном же случае все объявления имели необычную подпись "Оплачено правительством США".

К слову, ранее президент США также пообещал выплатить каждому взрослому гражданину страныпо 5 000 долларов. Главным условием для выплаты денег является голосование за республиканцев на выборах в Палату представителей и Сенат и их победа.