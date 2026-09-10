Главным условием для выплаты денег является голосование за республиканцев на выборах в Палату представителей и Сенат, а также их победа. Такое заявление Трамп сделал на фоне неутешительных для Белого дома социологических опросов, в которых демократы уверенно лидируют накануне выборов. Об этом шла речь во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе, а также пишет Newsweek.

Условия получения выплат

Во время своей речи американский политик сравнил выплату средств с распределением прибыли в успешном бизнесе.

Если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом США, то благодаря нашей огромной экономической мощи и успеху я выплачу дивиденды каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки в размере 5 000 долларов. Это очень похоже на то, как успешная компания осуществляет денежные выплаты своим акционерам,

– отметил Дональд Трамп.

Он также добавил, что полученные деньги можно будет тратить только внутри США, чтобы эти средства не выходили за пределы национальной экономики.

Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы американцы ездили тратить деньги в Канаду, Китай или Германию, хотя пока неизвестно, как именно правительство будет контролировать эти расходы.

"Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами и получите 5 000 долларов. Это будет называться дивидендом Трампа", – подытожил он.

Это, вероятно, первый случай в истории США, когда президент так открыто пытается подкупить избирателей во время предвыборной кампании.

Также остаются неясными источники финансирования, механизмы контроля за расходованием средств и законность таких выплат.

Справочно. В 2025 году численность взрослого населения США составляла около 267 миллионов человек, поэтому общая сумма выплат превысила бы 1,3 триллиона долларов. Раздавать такие средства Трамп решил именно тогда, когда при его президентстве госдолг страны достиг рекордного уровня в истории – более 40 триллионов долларов.

Во время выступления Трамп заявил, что поражение Республиканской партии в ноябре будет означать, что американцы "потеряют границы, потеряют снижение налогов и потеряют безопасность".

Вас снова ждет ад, как и два года назад,

– заявил президент США.

По его словам, США были "посмешищем для всего мира", но сейчас над ними уже никто не смеется.

"Если мы проиграем промежуточные выборы, мне объявят импичмент", – заявил он.

К слову, это не единственный щедрый поступок Трампа в последние дни. Он подарил помощникам в Белом доме по 45 тысяч долларов наличными на праздники.

Деньги получили Натали Харп, заместитель директора по операциям Овального кабинета Чемберлен Харрис и советник по коммуникациям Марго Мартин.

Все три сотрудницы Белого дома имеют одинаковую годовую зарплату – 150 тысяч долларов. Таким образом, сумма каждого подарка составляет около 30% их годовой зарплаты.