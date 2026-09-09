Об этом стало известно из ежегодных деклараций о финансовом положении сотрудников Белого дома, пишет CNN.

Что известно о дорогих подарках Трампа?

Согласно обнародованным документам, по 45 тысяч долларов от президента получили Натали Харп, заместитель директора по операциям Овального кабинета Чемберлен Харрис и советник по коммуникациям Марго Мартин.

Все три сотрудницы Белого дома имеют одинаковую годовую зарплату – 150 тысяч долларов. Таким образом, сумма каждого подарка составляет около 30% их годовой зарплаты.

В документах эти выплаты указаны как денежные подарки на праздники. В Белом доме заявили, что у Трампа существует давняя практика дарить рождественские подарки людям из своего окружения, в частности сотрудникам и помощникам.

В пресс-службе президента подчеркнули, что подарки не связаны с исполнением должностных обязанностей их получателей. Там также заявили, что такие подарки допустимы в соответствии с действующими правовыми и этическими нормами.

Особое внимание привлекает подарок Натали Харп. 35-летняя помощница Трампа в последние недели оказалась в центре внимания из-за ее близости к президенту.

Харп работает с Трампом с 2022 года и сопровождает его во время многочисленных поездок. Она, в частности, часто публикует посты в Truth Social, когда президент диктует ей их содержание, потому что союзники Трампа в свое время прозвали ее "человеком-печатником".

В то же время Харп, Харрис и Мартин – не единственные помощники, получившие деньги от Трампа. Давний помощник президента Уолт Наута указал в своей декларации праздничный подарок от Трампа на сумму 20 тысяч долларов.

Наута ранее был обвиняемым по делу, связанному с обращением Трампа с секретными документами, однако впоследствии это дело закрыли.

Напомним, Дональд Трамп удивил публику, появившись на публике с заметно более темным, почти каштановым оттенком волос вместо своего привычного золотистого блонда. Новый образ президента США заметили после его прибытия в Нью-Джерси, а фотографии быстро разлетелись по соцсетям. Пользователи сети активно обсуждают неожиданное изменение внешности Трампа и шутят над его новым имиджем.