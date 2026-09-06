Об этом сообщает издание New York Post.

Что известно о новой роли главы Белого дома?

Дональд Трамп сошел с борта первого президентского самолета Air Force One в аэропорту Морристауна, направляясь на выходные в свой гольф-клуб в Бедминстере. Журналисты и очевидцы сразу заметили, что фирменная прядь политика приобрела почти брюнетистый оттенок.

Новая прическа Трампа: смотрите фото

Пользователи соцсетей и медиапространство мгновенно отреагировали на вирусные фотографии с обновленной прической. Журналист Яшар Али лаконично прокомментировал кадры в сети X, выразив удивление по поводу столь существенных изменений.

"Если бы я лично не скачал эти фотографии с Getty Images, я бы никогда в это не поверил",

– заявил он.

Победитель популярного телешоу Jeopardy Гемант Мехта также присоединился к обсуждению, пошутив о реакции публики на новый стиль. Писательница Энни Ламотт сравнила обновленный внешний вид главы государства с известным актером.

Мне это нравится. Выглядит очень молодо, в стиле Пирса Броснана,

– написала писательница Энни Ламотт.

Попытки скрыть новый образ и предыдущие эксперименты

Уже на следующий день во время игры в гольф с ведущим Fox News Бретом Байером президент надел красную кепку с фирменной надписью. Головной убор полностью скрыл прическу, поэтому остается неизвестным, было ли это изменение имиджа временным.

Подобные эксперименты с внешностью случаются в биографии политика крайне редко. В 2019 году во время посещения церковной службы в Вирджинии он уже демонстрировал зачесанные назад волосы, однако в тот же день вернулся к привычной укладке.

Стоит отметить, что прическа Трампа на протяжении многих лет оставалась предметом слухов и публичных дискуссий. Во время избирательной кампании 2016 года он даже разрешил комику Джимми Фэллону растрепать свои волосы в прямом эфире Tonight Show, чтобы доказать их натуральность.