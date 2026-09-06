Про це повідомляє видання New York Post.

Що відомо про нове амплуа очільника Білого дому?

Дональд Трамп зійшов з борту першого президентського літака Air Force One в аеропорту Моррістауна, прямуючи на вихідні до власного гольф-клубу в Бедмінстері. Журналісти та очевидці одразу помітили, що фірмове пасмо політика набуло майже брюнетистого відтінку.

Нова зачіска Трампа: дивіться фото

Користувачі соцмереж і медіапростір миттєво відреагували на вірусні світлини з оновленою зачіскою. Журналіст Яшар Алі лаконічно прокоментував кадри в мережі X, висловивши здивування щодо таких суттєвих змін.

Якби я особисто не завантажив ці фотографії з Getty Images, я б ніколи в це не повірив,

– висловився він.

Переможець популярного телешоу Jeopardy Гемант Мехта також долучився до обговорення, пожартувавши про реакцію публіки на новий стиль. Авторка Енні Ламотт порівняла оновлений зовнішній вигляд глави держави з відомим актором.

Мені це подобається. Виглядає дуже молодо, в стилі Пірса Броснана,

– написала письменниця Енні Ламотт.

Спроби приховати новий образ та попередні експерименти

Вже наступного дня під час гри в гольф із ведучим Fox News Бретом Баєром президент одягнув червону кепку з фірмовим написом. Головний убір повністю прикрив зачіску, тому залишається невідомим, чи була ця зміна іміджу тимчасовою.

Подібні експерименти із зовнішністю трапляються у біографії політика вкрай рідко. У 2019 році під час відвідування церковної служби у Вірджинії він вже демонстрував зачесане назад волосся, проте того ж дня повернувся до звичного укладання.

Варто зазначити, що зачіска Трампа протягом багатьох років залишалася предметом чуток і публічних дискусій. Під час виборчої кампанії 2016 року він навіть дозволив коміку Джиммі Феллону розкуйовдити своє волосся в прямому ефірі Tonight Show, аби довести його натуральність.