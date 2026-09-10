Головною умовою для виплати грошей голосування за республіканців на виборах до Палати представників та Сенату і їхня перемога. Таку заяву Трамп зробив на тлі невтішних для Білого дому соцопитувань, де демократи впевнено лідирують напередодні виборів. Про це йшлося під час виступу на з'їзді Республіканської партії в Далласі, а також пише Newsweek.

Умови отримання виплат

Під час своєї промови американський політик порівняв виплату коштів із розподілом прибутку в успішному бізнесі.

Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат США, то завдяки нашій величезній економічній силі та успіху я виплачу дивіденд кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів Америки у розмірі 5 000 доларів. Це дуже схоже на те, як успішна компанія здійснює грошову виплату своїм акціонерам,

– зазначив Дональд Трамп.

Він також додав, що отримані гроші можна буде витрачати лише всередині США, аби ці кошти не виходили за межі національної економіки.

Трамп наголосив, що не хоче, аби американці їздили витрачати гроші до Канади, Китаю чи Німеччини, хоча наразі невідомо, як саме уряд контролюватиме ці витрати.

"Якщо республіканці виграють, ви виграєте разом із нами й отримаєте 5 000 доларів. Це називатиметься дивідендом Трампа", – підсумував він.

Це, ймовірно, перший випадок в історії США, коли президент так відкрито намагається підкупити виборців під час виборчої кампанії.

Також залишається незрозумілими джерело фінансування, механізми контролю за витрачанням коштів і законність таких виплат.

Довідково. У 2025 році чисельність дорослого населення США становила близько 267 мільйонів осіб, тож загальна сума виплат сягнула б понад 1,3 трильйона доларів. Роздавати такі кошти Трамп зібрався, коли саме за його президентства держборг країни сягнув найбільшого показника в історії – понад 40 трильйонів доларів.

Під час виступу Трамп заявив, що поразка Республіканської партії в листопаді означатиме, що американці "втратять кордони, втратять зниження податків і втратять безпеку".

На вас знову чекає пекло, як і два роки тому,

– заявив президент США.

За його словами, США були "посміховиськом для всього світу", але зараз над ними вже ніхто не сміється.

"Якщо ми програємо проміжні вибори, мені оголосять імпічмент", – заявив він.

До слова, це не єдина щедрість Трампа останніми днями. Він подарував помічникам у Білому домі по 45 тисяч доларів готівкою на свята.

Гроші отримали Наталі Харп, заступниця директора з операцій Овального кабінету Чемберлен Гарріс та радниця з комунікацій Марго Мартін.

Усі троє співробітниць Білого дому мають однакову річну зарплату – 150 тисяч доларів. Таким чином, сума кожного подарунка становить близько 30% їхньої річної зарплати.