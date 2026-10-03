Про це пише The New York Times із посиланням на 12 джерел, обізнаних із ситуацією.

Що відомо про рекламу для Трампа

Рекламні ролики транслювалися на кабельних і загальнонаціональних телеканалах, зокрема Fox News, CNN та MSNBC, під час футбольних матчів на Fox і випусків новин на CBS, ABC та NBC (зокрема в програмі Meet the Press, яку, як відомо, дивиться Трамп).

Як повідомляють джерела, він прагнув побачити ці хвалебні ролики в ефірі й доручив Расселу Т. Воуту, директору Адміністративно-бюджетного управління, знайти для цього кошти в межах урядових ресурсів.

Марк Паолетта, юрист бюджетного управління, та Вілл Шарф, юрист Білого дому, підтвердили законність використання коштів DHS.

Президент і Сьюзі Вайлз, керівниця апарату Білого дому, обговорювали цю рекламу з Марквейном Малліном, міністром внутрішньої безпеки.

Згідно з федеральними документами, 20 вересня Митно-прикордонна служба США (яка підпорядковується DHS) уклала контракт із маркетинговою фірмою LMD зі штату Меріленд.

Реклама, що фінансувалася коштом платників податків, викликала критику з боку демократів і навіть деяких республіканців як імовірне порушення федеральних законів, що забороняють використовувати гроші платників податків із метою піару чи пропаганди.

У Білому домі назвали ці ролики соціальною рекламою та заявили, що вони є доречними, оскільки не містять заклику до дії — голосувати за якогось конкретно кандидата. Деякі помічники також зауважили, що пан Трамп наразі не балотується на жодну посаду; це твердження мало на меті пом'якшити критику щодо того, що реклама нібито порушує федеральні закони про використання державних коштів.

Якщо хтось скаже, що це неправильно, я з радістю заплачу ці гроші. Але це реклама для країни. Ви маєте розуміти: я не просуваю кандидата. Я не просуваю себе, бо не балотуюся на посаду. Я просуваю країну,

– заявив Трамп.

Реклама Трампа: дивіться відео

Про що ролики

За даними служби відстеження медіареклами AdImpact та осіб, обізнаних із витратами, наразі вийшло щонайменше 4 ролики загальною вартістю близько 5,5 мільйона доларів, і очікується, що ця сума зростатиме.

У першому ролику використано аудіозапис виступу Трампа в Лас-Вегасі на тлі динамічного монтажу його фотографій. Відеоряд супроводжується текстом "Америка ніколи не буде комуністичною країною". Кадри супроводжувалися піснею Love Me виконавця Крістіана Берішая (відомого під псевдонімом JMSN). Сам співак висловив протест проти використання своєї пісні.

Другий ролик був створеною Білим домом нарізкою найяскравіших моментів виступу Трампа на горі Рашмор 4 липня.

Інше відео було ідентичним з кампанії Трампа 2024 року, в якому засуджуються "лиходії", яких президент вважає своїми ворогами. Використання матеріалів, створених під час політичної кампанії пана Трампа, дало підстави для критики з боку тих, хто не погоджується з твердженням Білого дому, ніби ці ролики є просто соціальною рекламою.

Останній ролик, присвячений війні з Іраном, містить висловлювання як Трампа, так і міністра оборони Піта Гегсета. Реклама завершується кадрами, на яких іранці в Нью-Йорку святкують перші удари по Ірану. Водночас у ній жодним словом не згадується той факт, що війна досі триває.

У таких роликах соціальної реклами зазвичай зазначається відомство, яке їх оплатило. У цьому ж випадку всі оголошення мали незвичний підпис "Оплачено урядом США".

До слова, раніше президент США також пообіцяв виплатити кожному дорослому громадянину країни по 5 000 доларів. Головною умовою для виплати грошей голосування за республіканців на виборах до Палати представників та Сенату і їхня перемога.