США призвали Китай прекратить военное давление на Тайвань
- Китай начал масштабные военные маневры вблизи Тайваня, что вызвало обеспокоенность США.
- США призвали Китай к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира в регионе.
Китай начал масштабные военные маневры вблизи Тайваня, что вызвало рост напряженности в регионе. В ответ США призвали Пекин действовать сдержанно и вести открытый диалог для сохранения мира.
США выразили обеспокоенность из-за военных учений Китая возле Тайваня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главного заместителя представителя Государственного департамента США Томаса Пиготта.
Смотрите также Этот мир сломан окончательно, а 2026 будет еще хуже 2025: большой прогноз 24 Канала
Как США реагируют на китайские учения возле Тайваня?
По словам Томаса Пиготта, американская сторона обеспокоена учениями Китая в начале 2026 года вблизи Тайваньского пролива.
Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог,
– отметил он.
США подтвердили свою приверженность поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и выступают против любых односторонних попыток изменения статус-кво силовыми методами.
Пентагон проанализировал возможности и планы КНР по Тайваню
В отчете Пентагона отмечается, что Китай разместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в новых шахтных пусковых установках у границы с Монголией.
Военные также обращают внимание на на подготовку Китая к возможному захвату Тайваня. В отчете говорится, что Пекин "планирует быть готовым к войне с островом и достичь победы до конца 2027 года".