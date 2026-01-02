США призвали Китай прекратить военное давление на Тайвань

Китай начал масштабные военные маневры вблизи Тайваня, что вызвало рост напряженности в регионе. В ответ США призвали Пекин действовать сдержанно и вести открытый диалог для сохранения мира.

США выразили обеспокоенность из-за военных учений Китая возле Тайваня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главного заместителя представителя Государственного департамента США Томаса Пиготта.

Как США реагируют на китайские учения возле Тайваня?

По словам Томаса Пиготта, американская сторона обеспокоена учениями Китая в начале 2026 года вблизи Тайваньского пролива.

Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог,

– отметил он.

США подтвердили свою приверженность поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и выступают против любых односторонних попыток изменения статус-кво силовыми методами.

Пентагон проанализировал возможности и планы КНР по Тайваню