Офицеры США совершили неожиданный визит в Беларусь на учения "Запад-2025", – Reuters
- Офицеры США неожиданно посетили Беларусь для наблюдения за учениями "Запад-2025" на полигоне под Борисовым.
- Присутствие американских офицеров свидетельствует о потеплении отношений между США и Беларусью, являющейся союзницей России.
Офицеры военной службы США 15 сентября прилетели в Беларусь. Они наблюдали за совместными маневрами российских и белорусских военных в рамках учений "Запад-2025".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о присутствии офицеров США на учениях "Запад-2025"?
Россия и Беларусь начали учения "Запад-2025" на полигонах обеих стран в пятницу, 12 сентября, на фоне обострения напряженности с НАТО, через два дня после того, как Польша сбила российские беспилотники, пересекшие ее воздушное пространство.
Присутствие американцев на полигоне под Борисовым в Беларуси было представлено министерством обороны страны Виктором Хрениным как "неожиданность".
Кто бы мог подумать, как начнется утро очередного дня учений "Запад-2025"?
– говорится в заявлении.
Стоит отметить, что в целом в учениях присутствуют представители 23 стран, среди которых, кроме США, два других государства-члена НАТО – Турция и Венгрия.
Министерство обороны Беларуси опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и пожимают ему руку.
Американские военные жмут руку министру обороны Беларуси Виктору Хренину: смотрите видео
"Мы покажем все, что вас интересует. Что пожелаете. Вы можете пойти туда и посмотреть, поговорить с людьми", – сказал глава белорусского Минобороны американцам, которые отказались общаться с журналистами.
Хренин также поблагодарил всех, кто прибыл на учения, и сказал, что Беларусь и Россия "обязательно продолжит традицию проведения такого учения, поскольку оно вызывает такой огромный интерес".
В Reuters отмечают, что присутствие американских офицеров является еще одним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, близкой союзницей России, которая позволила Москве использовать ее территорию для отправки десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года.
Какие отношения между США и Беларусью сейчас?
Представитель Трампа Джон Коул 11 сентября находился в Минске для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, который согласился освободить 52 политических заключенных, в частности журналистов и политических оппонентов.
Вместо этого США ослабили санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа", позволив ей обслуживать и покупать компоненты для своего флота, который включает самолеты Boeing. По словам Коула, Трамп также хочет в ближайшее время вновь открыть посольство США в Беларуси, нормализовать связи и восстановить экономические и торговые отношения.
Интересно, что глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко отметил, что для США трек Беларуси начал приобретать новое значение. Вашингтон желает удержать страну от китайского влияния и ограничить там российское военное присутствие.