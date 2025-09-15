Офіцери США здійснили несподіваний візит до Білорусі на навчання "Захід-2025", – Reuters
- Офіцери США несподівано відвідали Білорусь для спостереження за навчаннями "Захід-2025" на полігоні під Борисовим.
- Присутність американських офіцерів свідчить про потепління відносин між США та Білоруссю, що є союзницею Росії.
Офіцери військової служби США 15 вересня прилетіли у Білорусь. Вони спостерігали за спільними маневрами російських та білоруських військових у межах навчань "Захід-2025".
Що відомо про присутність офіцерів США на навчаннях "Захід-2025"?
Росія та Білорусь розпочали навчання "Захід-2025" на полігонах обох країн у п'ятницю, 12 вересня, на тлі загострення напруженості з НАТО, через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що перетнули її повітряний простір.
Присутність американців на полігоні під Борисовим в Білорусі була представлена міністерством оборони країни Віктором Хреніним як "несподіванка".
Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань "Захід-2025"?
– йдеться у заяві.
Варто наголосити, що загалом у навчання присутні представники 23 країн, серед яких, окрім США, дві інші держави-члени НАТО – Туреччина та Угорщина.
Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення та потискають йому руку.
Американські військові тиснуть руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну: дивіться відео
"Ми покажемо все, що вас цікавить. Що забажаєте. Ви можете піти туди та подивитися, поговорити з людьми", – сказав глава білоруського Міноборони американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.
Хренін також подякував усім, хто прибув на навчання, та сказав, що Білорусь та Росія "обов'язково продовжить традицію проведення такого вчення, оскільки воно викликає такий шалений інтерес".
У Reuters наголошують, що присутність американських офіцерів є ще однією ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білоруссю, близькою союзницею Росії, яка дозволила Москві використати її територію для виряджання десятків тисяч військових до України у лютому 2022 року.
Які відносини між США та Білоруссю зараз?
Представник Трампа Джон Коул 11 вересня перебував у Мінську для переговорів з білоруським лідером Олександром Лукашенком, який погодився звільнити 52 політичних в'язнів, зокрема журналістів та політичних опонентів.
Натомість США послабили санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Boeing. За словами Коула, Трамп також хоче найближчим часом знову відкрити посольство США в Білорусі, нормалізувати зв'язки та відновити економічні та торгівельні відносини.
Цікаво, що голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко зазначив, що для США трек Білорусі почав набувати нового значення. Вашингтон бажає утримати країну від китайського впливу та обмежити там російську військову присутність.