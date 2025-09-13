Российская армия провела полет на МиГ-31 над Баренцевым морем с авиационным комплексом "Кинжал". Они отработали удары по объектам "условного противника" в рамках учений "Запад-2025".

Об этом сообщила российская служба "Интерфакс" со ссылкой на минобороны России, передает 24 Канал.

Что известно об испытаниях ударов "Кинжалами" по НАТО?

Россия в рамках стратегических учений "Запад-2025" привлекла истребители-перехватчики МиГ-31, вооруженные авиационным комплексом "Кинжал".

По данным российского минобороны, экипажи отработали "нанесение условного авиаудара по критически важным объектам гипотетического противника".

Все полеты самолетов воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,

– говорится в сообщении.

Полет длился около четырех часов и происходил над нейтральными водами Баренцева моря. К отработке привлекли пару самолетов МиГ-31.

В министерстве добавили, что задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного во время "специальной военной операции".

Что известно об учениях "Запад-2025"?