Геополітика Росія Росія відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО в рамках навчань
13 вересня, 20:19
2

Росія відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО в рамках навчань

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російська армія провела навчання з ураження "Кинджалами" по об'єктах умовного противника в рамках стратегічних навчань "Захід-2025".
  • Політ винищувачів МіГ-31 тривав близько чотирьох годин над нейтральними водами Баренцевого моря з урахуванням бойового досвіду так званої "СВО".

Російська армія провела політ на МіГ-31 над Баренцевим морем з авіаційним комплексом "Кинджал". Вони відпрацювали удари по об'єктах "умовного противника" в рамках навчань "Захід-2025".

Про це повідомила російська служба "Интерфакс" з посиланням на міноборони Росії, передає 24 Канал.

Що відомо про випробування ударів "Кинджалами" по НАТО?

Росія в межах стратегічних навчань "Захід-2025" залучила винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, озброєні авіаційним комплексом "Кинджал". 

За даними російського міноборони, екіпажі відпрацювали "нанесення умовного авіаудару по критично важливих об'єктах гіпотетичного противника".

Усі польоти літаків повітряно-космічних сил Росії виконуються у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору,
 – йдеться в повідомленні.

Політ тривав близько чотирьох годин і відбувався над нейтральними водами Баренцевого моря. До відпрацювання залучили пару літаків МіГ-31.

У міністерстві додали, що завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, здобутого під час "спеціальної військової операції".

Що відомо про навчання "Захід-2025"?

  • У Білорусі 12 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання, які триватимуть до 16 вересня.

  • У навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Вони відбуваються на полігонах у Білорусі, Росії, а також у водах Балтійського та Баренцевого морів.

  • Польща днями закрила кордон з Білоруссю у зв'язку з навчаннями і провокаціями Мінська. Додатково введено обмеження на авіарух уздовж кордону з Україною та Білоруссю до 9 грудня.