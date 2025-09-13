Росія відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО в рамках навчань
- Російська армія провела навчання з ураження "Кинджалами" по об'єктах умовного противника в рамках стратегічних навчань "Захід-2025".
- Політ винищувачів МіГ-31 тривав близько чотирьох годин над нейтральними водами Баренцевого моря з урахуванням бойового досвіду так званої "СВО".
Російська армія провела політ на МіГ-31 над Баренцевим морем з авіаційним комплексом "Кинджал". Вони відпрацювали удари по об'єктах "умовного противника" в рамках навчань "Захід-2025".
Про це повідомила російська служба "Интерфакс" з посиланням на міноборони Росії, передає 24 Канал.
Що відомо про випробування ударів "Кинджалами" по НАТО?
Росія в межах стратегічних навчань "Захід-2025" залучила винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, озброєні авіаційним комплексом "Кинджал".
За даними російського міноборони, екіпажі відпрацювали "нанесення умовного авіаудару по критично важливих об'єктах гіпотетичного противника".
Усі польоти літаків повітряно-космічних сил Росії виконуються у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору,
– йдеться в повідомленні.
Політ тривав близько чотирьох годин і відбувався над нейтральними водами Баренцевого моря. До відпрацювання залучили пару літаків МіГ-31.
У міністерстві додали, що завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, здобутого під час "спеціальної військової операції".
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
У Білорусі 12 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання, які триватимуть до 16 вересня.
У навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Вони відбуваються на полігонах у Білорусі, Росії, а також у водах Балтійського та Баренцевого морів.
Польща днями закрила кордон з Білоруссю у зв'язку з навчаннями і провокаціями Мінська. Додатково введено обмеження на авіарух уздовж кордону з Україною та Білоруссю до 9 грудня.