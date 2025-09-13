Російська армія провела політ на МіГ-31 над Баренцевим морем з авіаційним комплексом "Кинджал". Вони відпрацювали удари по об'єктах "умовного противника" в рамках навчань "Захід-2025".

Про це повідомила російська служба "Интерфакс" з посиланням на міноборони Росії, передає 24 Канал.

Що відомо про випробування ударів "Кинджалами" по НАТО?

Росія в межах стратегічних навчань "Захід-2025" залучила винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, озброєні авіаційним комплексом "Кинджал".

За даними російського міноборони, екіпажі відпрацювали "нанесення умовного авіаудару по критично важливих об'єктах гіпотетичного противника".

Усі польоти літаків повітряно-космічних сил Росії виконуються у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору,

– йдеться в повідомленні.

Політ тривав близько чотирьох годин і відбувався над нейтральними водами Баренцевого моря. До відпрацювання залучили пару літаків МіГ-31.

У міністерстві додали, що завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, здобутого під час "спеціальної військової операції".

Що відомо про навчання "Захід-2025"?