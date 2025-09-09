Реакции на удар Израиля по ХАМАС: Катар обещает ответ, но правовой
- Катар осудил действия Израиля как акт государственного терроризма и создал юридическую группу для правового ответа.
- Дональд Трамп знал об ударе, но выразил обеспокоенность и заверил, что подобное больше не повторится.
Днем вторника, 9 сентября, взрывы прогремели в столице Катара. Израильские военные ударили по высшему руководству террористической организации ХАМАС, погиб сын одного из лидеров Халиля аль-Хайи.
На инцидент уже отреагировали в мире. Детали сообщает 24 Канал.
Смотрите также Признает ли Израиль Голодомор и как евреи воюют в ВСУ: интервью с послом Михаэлем Бродским
Как мир отреагировал на удар по Катару 9 сентября?
- Катар и ХАМАС
Власти Катара заявили, что не потерпит никакого нарушения суверенитета страны, поэтому оставляет за собой право реагировать на это "откровенное нападение" и "акт государственного терроризма". Для подготовки ответа там создали юридическую группу.
Безответственное поведение Израиля не останется незамеченным... Израиль нацелился на государство-посредника, роль которого признают все партнеры,
– отметили в МИД Катара.
Поэтому после атаки Катар не ведет переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа.
В то же время в ХАМАС заявили, что израильский удар не заставит их изменить свою позицию в переговорах. Зато атака якобы доказывает, что Беньямин Нетаньяху не хочет мира. Также палестинская организация опровергла слухи о смерти своих лидеров.
- США
Ранее израильские СМИ сообщали, что Дональд Трамп был осведомлен о запланированном ударе и дал на него свое разрешение. Перед операцией спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф проинформировал Катар.
Решение о нападении на Доху было принял премьер-министр Нетаньяху, это не было мое решение,
– подчеркнул американский президент.
Он якобы очень озабочен местом проведения израильской атаки. Трамп заверил катарцев, что подобное не повторится, и считает, что инцидент может стать возможностью для установления мира.
- Турция
После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Они обсудили атаку на переговорную группу ХАМАСа и возможные совместные ответные меры.
Турецкий лидер осудил действия Израиля, заявив, что это имело целью углубить региональный конфликт и нарушило суверенитет Катара. Он выразил соболезнования родственникам погибших и подтвердил поддержку от своей страны.
Израиль атаковал столицу Катара: что известно
- Напомним, накануне Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАСа о последствиях от отказа принятия его условий по освобождению заложников и окончания войны в Секторе Газа.
- Серия взрывов прогремела в Дохе днем 9 сентября – Армия обороны Израиля подтвердила атаку.
- Сначала сообщалось о гибели Халиля аль-Хайи и еще 3 высокопоставленных членов движения. Впоследствии в Al Jazeera написали, что сам лидер выжил, но жертвами удара стали его сын и один из ближайших помощников.