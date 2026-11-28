Украинский удар по Крымскому мосту показал, что даже хорошо защищенные стратегические объекты России остаются уязвимыми. В то же время эта операция стала сигналом для США о том, что Киев способен самостоятельно определять военные приоритеты.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на анализ обозревателя Уго Полетти.

Какой сигнал Украина послала Путину?

Крымский мост Россия строила не только как транспортное сообщение с оккупированным полуостровом, но и как символ якобы необратимости его аннексии. Он также создавал у россиян ощущение безопасности, ведь Крым воспринимался как удаленная от войны территория.

Однако украинский удар поставил под сомнение способность Москвы защищать даже самые важные стратегические объекты. Военный аналитик Мирко Кампокьяри считает, что операция продемонстрировала России: даже масштабная система защиты не гарантирует безопасности.

По его словам, это также сигнал для других объектов, которые Россия считает защищенными.

Отставной генерал итальянской армии Паоло Капитини подчеркнул, что Россия не способна защитить всю свою территорию. Сосредоточение сил на одном направлении вынуждает Кремль выбирать, какие объекты защищать в первую очередь, и создает дополнительные проблемы для военной логистики.

Что удар по Крымскому мосту показал Трампу?

Операция также продемонстрировала самостоятельность Украины в принятии военных решений, несмотря на технологические ограничения и политическое давление со стороны Вашингтона.

Кампокьяри считает, что Украина все больше способна самостоятельно определять военные приоритеты, даже если США хотели бы ограничить определенные операции. В частности, во время удара по Крымскому мосту использовались технологии, которые были преимущественно украинскими, со значительным вкладом Европы.

По мнению военных экспертов, способность действовать без необходимости получать разрешение или зависеть от оборудования партнеров является важным преимуществом Украины.

Почему Крымский мост важен для России?

Крымский мост обеспечивает России прямой маршрут для переброски грузов на оккупированный полуостров. Его повреждение создает дополнительную нагрузку на альтернативные каналы поставок т и заставляет Москву тратить больше ресурсов на обеспечение оккупации Крыма.

Капитини считает, что длительное снабжение полуострова в условиях войны может стать для России огромным бременем.

В материале Kyiv Post отмечается, что украинский удар имел не только военный, но и политический эффект. Он поставил под сомнение обещания Кремля гарантировать безопасность Крыма и продемонстрировал, что Украина сохраняет возможности для операций далеко за пределами традиционного поля боя.