Российская армия постепенно теряет возможность бесперебойно снабжать свои подразделения на юге. Украинские удары по Крымскому мосту, переправам, железнодорожным маршрутам и нефтеперерабатывающим заводам создают для оккупантов проблемы сразу по нескольким направлениям. В то же время Россия сталкивается с нехваткой технических специалистов, проблемами в военной авиации и все возрастающими расходами на восстановление поврежденной инфраструктуры.

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Как эти удары меняют ситуацию на фронте, почему Ростовский железнодорожный узел имеет стратегическое значение и как слабость России влияет на ее отношения с Китаем, в интервью 24 Каналу объяснил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Изоляция Крыма и крах южной логистики

Последние удары по Крымскому мосту продемонстрировали беспрецедентную свободу действий украинских беспилотных систем.

По словам Петра Андрющенко, во время атаки в небе над переправой не было зафиксировано действий российских мобильных групп или систем ПВО типа "Тор" или "Панцирь". Это свидетельствует об истощении противовоздушной обороны оккупантов на этом направлении.

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Вывод из строя Крымского моста – лишь часть более широкой картины. Российская логистика на юге сокращается до критического минимума. Паромная переправа не способна обеспечить полноценную переброску военных грузовиков, а использование больших десантных кораблей или барж остается под постоянной угрозой ударов украинских морских и воздушных дронов. Авиасообщение также не может компенсировать потерю железнодорожных и автомобильных путей.

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Эффект домино в Ростовской области и Приазовье

Настоящая катастрофа для российского военного снабжения разворачивается на материковой части. Только за последнее время было разрушено или существенно повреждено несколько ключевых мостов в Ростовской области и на оккупированных территориях.

В частности, мост через реку Миус, который россияне только что восстановили, был вновь атакован. Разрушенные Новоазовский мост и мост Гусельщикова вынуждают оккупантов делать обход длиной более 70 километров, используя грунтовые дороги.

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К слову, 11 ноября Силы обороны Украины разрушили мост в селе Гусельщиково Новоазовского района на оккупированной территории Донецкой области. Эта переправа имеет важное значение для российской военной логистики, поскольку используется для перемещения грузов в направлении оккупированных территорий.

15 ноября в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус. Переправа обеспечивала объездной маршрут к трассе на Мариуполь. Из-за повреждений движение по ней ограничили, а россиянам пришлось искать альтернативные пути для передвижения.

В условиях осенне-зимнего бездорожья это фактически парализует оперативную переброску техники. Андрющенко подчеркивает, что если Силам обороны удастся уничтожить два ключевых железнодорожных моста через Дон в самом Ростове-на-Дону, российская военная логистика на южном направлении потерпит окончательный коллапс.

Именно Ростовский железнодорожный узел является главной артерией, по которой грузы следуют в Иловайск, Волноваху, Мелитополь и Чонгар.

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Стратегия циклического уничтожения НПЗ

Параллельно с логистикой Украина методично уничтожает экономический потенциал врага, в частности нефтеперерабатывающую отрасль. Удары по предприятиям в Башкортостане, Новом Уренгое, Тюмени и Мурманске демонстрируют новый, системный подход.

Цель заключается не в однократном полном уничтожении завода, а в постоянном выводе из строя ключевых установок. Россияне тратят месяцы и огромные ресурсы на ремонт, но как только предприятие готовится к запуску, туда снова прилетает украинский дрон.

Утром 18 ноября беспилотники провели атаку на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. На обоих предприятиях зафиксированы попадания. Это продолжает серию ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Эта бесконечная череда наносит врагу гораздо больший экономический ущерб, чем разовый простой. Корпорации вынуждены постоянно инвестировать в восстановление и частные системы ПВО, которые оказываются неэффективными.

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Следствием этого являются не только финансовые потери, но и постепенное исчерпание стратегических запасов топлива в России, что неизбежно скажется на способности вести затяжную войну.

Деградация авиации и кадровый голод

Экономические и инфраструктурные проблемы России тесно переплетаются с деградацией военно-промышленного комплекса и кадровым голодом.

Крушение военно-транспортного самолета Ан-12 в Тюменской области является ярким показателем этих процессов. Из-за нехватки штурмовиков на фронте российское командование вынуждено отправлять в окопы технический персонал, который должен был бы обслуживать авиацию.

Отзыв квалифицированных механиков с обслуживания транспортных самолетов приводит к критическим техническим неисправностям и авиакатастрофам. Импортозамещение в авиационной отрасли провалилось, а санкции, несмотря на заявления Кремля, продолжают действовать, лишая Россию доступа к необходимым деталям. Все эти факторы формируют единую картину системного кризиса, которую российские власти уже не в состоянии скрыть.

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Геополитические последствия и обнуление имиджа Путина

Внутренние инфраструктурные провалы России оказывают прямое влияние на ее позиции на международной арене. Попытки Владимира Путина навязать миру идею распределения сфер влияния в формате новой Ялты разбиваются о реальность на поле боя.

Для Китая и лично Си Цзиньпина удары по Крымскому мосту и беспомощность российской ПВО являются явным признаком того, что Россия не является сверхдержавой. Пекин внимательно следит за способностью Москвы защищать собственные стратегические объекты.

Неспособность Кремля гарантировать безопасность даже ключевых логистических узлов отталкивает Китай от полноценной поддержки российских геополитических амбиций. Си Цзиньпин заинтересован в европейском рынке, и слабость Путина делает его токсичным активом для долгосрочных планов Пекина.

Системные удары украинских сил не только разрушают тыловое обеспечение оккупантов, но и лишают российского диктатора последних аргументов на международных переговорах.