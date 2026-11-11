Силы обороны поразили важный мост оккупантов возле Новоазовска

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своих социальных сетях.

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Как повреждение моста повлияло на логистику России?

Мост в Гусельщикове использовался в качестве объездного маршрута на время ремонта другой переправы – через реку Грузский Еланчик в Новоазовске. После повреждения этого сооружения транспорт направили в реверсивном режиме через мост, который и так находится на ремонте.

Согласно обнародованной информации, на этом участке образовались значительные пробки. Кроме того, российские грузовики на пункте пропуска Весело-Вознесенка, куда прибывает транспорт из Ростовской области, начали разворачивать на маршрут через Успенку вблизи Донецка. Такой объезд увеличивает путь как минимум на 150 километров.

Ситуация на автодорогах ухудшилась из-за инцидента, произошедшего во время движения по объездной трассе в Новоазовске. Водитель одного из российских грузовиков испугался предполагаемого беспилотника, поэтому машина перевернулась и заблокировала проезд, существенно увеличив дорожную пробку.

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Этот участок является одной из главных артерий Сухопутного коридора, который враг использует для поставок боеприпасов и топлива своим группировкам на оккупированных территориях.

Фото поврежденного моста пока не публикуют из соображений безопасности.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские силы продолжают последовательно разрушать пути снабжения российской армии. Напомним, ранее мы писали, что 8 ноября беспилотники атаковали важный объект на территории России, где был поврежден мост через реку Миус.

Тогда в результате поражения переправы на трассе Р-280 в Ростовской области было заблокировано движение, что существенно затруднило переброску российских подразделений и техники на южный фронт.