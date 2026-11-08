В Ростовской области дроны повредили важный для россиян мост

О повреждении объекта сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар.

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Что известно о повреждении моста в Ростовской области?

По словам российского чиновника, утром 8 ноября было повреждено дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе.

Поврежденный мост /Фото российских СМИ

Кроме того, повреждения получили два гусеничных крана.

Слюсар утверждает, что в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, а движение транспорта через мост организовано в реверсном режиме.

На момент сообщения губернатора, опубликованного в 06:29, атака беспилотников на Ростовскую область еще продолжалась.

Скриншот сообщения губернатора

Почему поврежденный мост важен для российской армии?

Мост через реку Миус расположен на трассе Р-280 в Ростовской области, которая обеспечивает транспортное сообщение с оккупированными территориями Украины.

По данным движения "Мариупольское сопротивление", переправы через Миус входят в перечень из 30 мостов в Ростовской и Белгородской областях, имеющих важное значение для военной логистики России.

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Всего в этом списке 15 железнодорожных и 15 автомобильных мостов. В частности, речь идет о переправах в районе Матвеевого Кургана, Таганрога, Каменска-Шахтинского и других населенных пунктов.

В движении отмечают, что вывод этих объектов из строя мог бы существенно затруднить снабжение российских войск на фронте.

В то же время пока неизвестно, насколько серьезно поврежден мост через Миус и повлияла ли атака на перевозку военных грузов.

Ранее мы писали, что 10 октября в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников был поврежден железнодорожный мост. Эта переправа имеет важное значение для российской военной логистики, в частности для перевозки техники и грузов на южное направление фронта. Впоследствии в сети появились кадры поврежденного моста.