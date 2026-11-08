У Ростовській області дрони пошкодили важливий для росіян міст

Про ураження об'єкта повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

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Що відомо про пошкодження мосту в Ростовській області?

За словами російського посадовця, вранці 8 листопада було пошкоджено дорожнє полотно мосту через річку Міус на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі.

Пошкоджений міст /Фото росЗМІ

Крім того, пошкоджень зазнали два гусеничні крани.

Слюсар стверджує, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби, а рух транспорту через міст організували в реверсному режимі.

На момент повідомлення губернатора, опублікованого о 06:29, атака безпілотників на Ростовську область ще тривала.

Скриншот повідомлення губернатора

Чому пошкоджений міст важливий для російської армії?

Міст через річку Міус розташований на трасі Р-280 у Ростовській області, яка забезпечує транспортне сполучення з окупованими територіями України.

За даними руху "Маріуполь Спротив", переправи через Міус входять до переліку 30 мостів у Ростовській та Бєлгородській областях, які мають важливе значення для військової логістики Росії.

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Загалом у цьому переліку 15 залізничних та 15 автомобільних мостів. Зокрема, йдеться про переправи в районі Матвєєвого Кургану, Таганрога, Каменська-Шахтинського та інших населених пунктів.

У русі зазначають, що виведення цих об'єктів з ладу могло б суттєво ускладнити постачання російських військ на фронті.

Водночас наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджений міст через Міус і чи вплинула атака на перевезення військових вантажів.

Раніше ми писали, що 10 жовтня у Ростові-на-Дону після атаки безпілотників було пошкоджено залізничний міст. Ця переправа має важливе значення для російської військової логістики, зокрема перевезення техніки та вантажів на південний напрямок фронту. Згодом у мережі з'явилися кадри пошкодженого мосту.