В правительстве Румынии не подтвердили, что дрон в Галаце смог изменить курс из-за украинской ПВО

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце заявил, что не имеет данных, которые бы подтверждали слова президента страны об изменении траектории российского дрона после работы украинской ПВО. В то же время он подчеркнул, что полную ответственность за инцидент в Галаце несет Россия.

Об этом румынский чиновник заявил в комментарии изданию Digi24.

Что рассказали в правительстве Румынии об ударе российского дрона по многоэтажке?

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце отказался подтвердить заявление президента страны Никушора Дана о том, что российский беспилотник, который врезался в жилой дом в городе Галац, изменил траекторию после действий украинской противовоздушной обороны.

По словам Мируце, пока нет достаточно данных, чтобы установить, изменил ли дрон курс из-за перехвата, потерю связи или по другим причинам. Министр отметил, что окончательные выводы могут сделать специалисты после детального изучения обломков беспилотника. По его словам, дополнительную информацию могут предоставить результаты баллистических экспертиз или данные разведывательных служб.

В то же время чиновник подчеркнул, что румынские радары зафиксировали маршрут полета аппарата. Согласно имеющимся данным, дрон двигался со стороны Черного моря, пересек Дунай, вошел в воздушное пространство Румынии и упал в Галаце.

Мируце отметил, что дискуссии о причинах изменения траектории отвлекают внимание от главного вопроса – ответственности России за инцидент. Он напомнил, что беспилотник нес около 30 килограммов взрывчатки и не должен был оказаться в воздушном пространстве Румынии. По словам министра, происхождения дрона не вызывает сомнений, поскольку его уже идентифицировали как российский беспилотник типа "Герань-2". Он также заявил, что страна, которая запускает вооруженный дрон, несет полную ответственность за его траекторию и последствия использования.

Напомним, в ночь на 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в Галаце. В результате взрыва было повреждено здание и возник пожар на верхнем этаже. Пострадали двое жителей дома.

Этот случай стал самым серьезным инцидентом за все время, с тех пор, как российские ударные беспилотники начали залетать на территорию Румынии и Молдовы во время полномасштабной войны России против Украины. В тот же день Министерство обороны Румынии официально сообщило, что аппарат был российским дроном типа "Герань-2".

Отметим, что Путин попытался оправдаться за попадание беспилотника в румынский жилой дом. Диктатор заявлял, что понятия не имеет, кому принадлежит этот дрон, хотя пресс-секретарь Кремля Песков за несколько часов до этого говорил, что президент России знает об инциденте.