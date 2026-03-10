Иран также имеет "Томагавки", – Трамп ответил на обвинения относительно удара по школе в Минаби

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не причастны к ракетному удару по школе в иранском городе Минаб. По его словам, Вашингтон не совершал никаких атак на гражданские объекты в этом районе.

Американский лидер также отметил, что Иран имеет собственные крылатые ракеты, в частности аналоги "Томагавков", и может самостоятельно осуществлять подобные удары. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

Что заявил Трамп об ударе по школе?

Дональд Трамп отреагировал на сообщение о ракетном ударе по школе в иранском городе Минаб. По его словам, Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этой атаке. Он подчеркнул, что американские силы не осуществляли ударов по этому объекту.

Соединенные Штаты не имеют ничего общего с атакой на школу в Минабе,

– заявил Трамп.

Он добавил, что обвинения в адрес США не имеют под собой оснований. Отдельно американский президент подчеркнул, что Иран располагает крылатыми ракетами, подобные американским "Томагавкам".

По словам Трампа, иранская сторона обладает технологиями, которые позволяют ей самостоятельно проводить подобные ракетные атаки.

Иран также имеет "Томагавки". Они могут делать это сами,

– заявил президент США.

Таким образом он намекнул, что Тегеран может быть причастен к удару или имеет технические возможности осуществлять подобные атаки без участия других государств.

