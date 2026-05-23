"Глубокая обеспокоенность по поводу жертв": Китай в ООН осудил удар по Старобельску

Китай осудил удар по российским оккупантам в Старобельске. Он "тянет" за Россией ложь, утверждая, что ВСУ "атаковали гражданских".

Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун на заседании Совбеза ООН.

Что Китай сказал об ударе по Старобельску?

Фу Цун заявил, что Китай принял к сведению сообщения об атаке и выражает "глубокую обеспокоенность по поводу жертв".

"Китай осуждает любые атаки, направленные против невинных гражданских лиц", – заявил китайский постпред.

Он добавил, что его страна не хочет видеть "затягивание кризиса" в Украине, обострение ситуации на фронте и огромные страдания людей.

В последнее время стороны осуществляют частые и масштабные атаки с использованием беспилотников и ракет, подвергая атакам все больше жилых районов, школ и гражданской инфраструктуры. Это очень тревожная ситуация. Мы призываем стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, строго соблюдать нормы международного гуманитарного права, эффективно защищать безопасность гражданского населения, прекратить атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, немедленно деэскалировать ситуацию на поле боя и приложить усилия для восстановления надежды на скорейшее возвращение к миру,

– заявил Фу Цун.

Он также добавил, что вопрос по Украине "находится на критическом этапе диалога и переговоров".

По его словам, хотя динамика переговоров замедлилась и между сторонами остаются значительные разногласия, в случае продолжения переговоров можно будет увидеть "рассвет мира".

Китаец призвал Украину и Россию удвоить свои усилия, продемонстрировать политическую волю, проявить гибкость и серьезно относиться к беспокойству друг друга по безопасности, а еще как можно быстрее достичь "всеобъемлющего, длительного и обязательного мирного соглашения".

Стоит отметить, что Китай не реагирует на циничные атаки России по Украине, но реакция на прилет по российскому штабу не замедлила.

Как сообщили в Генштабе, информация о якобы поражении ВСУ объектов гражданской инфраструктуры является манипулятивной. Украина наносит поражения только по военной инфраструктуре и объектах, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

Сама Россия уверяет весь мир, что было атаковано студенческое общежитие филиала Луганского педагогического университета. Путин даже цинично заявил, что "ограничиться заявлениями в такой ситуации невозможно", поэтому дал приказ минобороны подготовить удар по Украине.