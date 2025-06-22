Иран мог вывезти большинство обогащенного урана с объекта в Фордо еще перед ударом США, – СМИ

Соединенные Штаты 22 июня нанесли удар по ядерным объектам в Иране. Однако страна могла вывезти большинство высокообогащенного урана с объекта Фордо перед атакой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на иранские СМИ.

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Действительно ли Иран вывез обогащенный уран

Как сообщают иранские высокопоставленные источники, перед ударом США большую часть высокообогащенного урана якобы вывезли из подземного ядерного объекта в Фордо.

Кроме этого, по имеющейся информации, количество персонала на этом объекте якобы также сократили до минимума – вероятно, в качестве меры предосторожности накануне атаки.

Справка. Объект в Фордо – это подземный ядерный комплекс вблизи иранского города Кум, построен на большой глубине для защиты от возможных воздушных ударов. Его используют для обогащения урана и называют самым секретным ядерным объектом Ирана.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на ядерные объекты в Иране. По его словам, американские самолеты поразили три объекта, в частности Фордо, Натанз и Исфахан.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ на атаку заявил, что страна оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа. Также, по его словам, атака США будет иметь "долгосрочные последствия".