Победа Трампа или хитрая манипуляция Израиля: как удары США по Ирану открыли Ящик Пандоры

В ночь на 22 июня американские ВВС атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. В бой США бросили очень мощные силы, включая стратегические бомбардировщики B-2, которые являются носителями легендарных почти 14-тонных бомб-пенетраторов GBU-57 (они же – Massive Ordnance Penetrator (MOP)). К этому добавились обстрелы с подводных лодок ракетами Tomahawk.

Всего участие в миссии приняли более 125 самолетов, включая B-2, истребители 4-го и 5-го поколения, самолеты-заправщики, подводные лодки и силы разведки. Всего было применено 75 высокоточных боеприпасов, а о реальной смете крупнейшей боевой операции B-2 в истории США и второй по продолжительности с момента 11 сентября 2001 года можно только догадываться.

Президент США Дональд Трамп, дождавшись официального выдвижения себя на Нобелевскую премию мира, таки влез в войну против Ирана на стороне Израиля. В этой войне он сразу же "победил" (по его оценке), правда, так считают не все. 24 Канал рассказывает о роли Соединенных Штатов в этих событиях и анализирует возможные последствия новой эскалации на Ближнем Востоке.

Операция "Полуночный молот" – победа Трампа?

Дональд Трамп сразу после бомбардировки поспешил объявить о своей победе, конечно же, величественной. Впоследствии в ее подтверждение появились спутниковые снимки, которые показали, что пенетраторы действительно попали и на глубине что-то там "бахнуло".

Впрочем, остается немало вопросов. Например, какая степень поражения объектов? Потому что GBU-57 – это хорошо, но проникающая сила этого пенетратора около 61 метра при идеальных условиях, зато иранцы хвастались, что их объект спрятан значительно глубже.

После атаки эксперты МАГАТЭ поспешили заявить, что не фиксируют увеличения радиационного фона, но как им удалось это установить, если сейчас Иран фактически разорвал сотрудничество с международными наблюдателями? Похоже, что МАГАТЭ просто ретранслирует заявления иранцев и их достоверность такая же, как заявления ХАМАС о количестве убитых в Секторе Газа.

При этом сам Иран заявляет, что завод в Фордо действительно поврежден, но "мудрые и всегда предусмотрительные аятоллы" заранее приказали весь обогащенный уран вывезти и где-то спрятать. То есть мы пока не знаем, где находятся разрекламированные в западных СМИ более 300 килограммов очень опасного вещества, якобы достаточного для создания 9 ядерных зарядов. Это точно победа?

Кроме того, ядерная программа Ирана не ограничивается только тремя объектами – аятоллы имеют другие. Что с ними? То есть, есть основания считать, что ядерная программа Ирана не уничтожена окончательно, а, возможно, только отброшена на неопределенное время.

Это также неплохо, потому что Иран, напомним – государство-террорист и получение ими ядерного оружия автоматически переводило бы их в ранг "обезьяны с гранатой без чеки". Впрочем, остаются и вопросы о наличии этой самой гранаты. Потому что те 300 килограммов урана U-235 якобы обогащенного до почти "оружейного качества" могут быть просто выдумкой. И американская разведка во главе с соратницей Дональда Трампа Тулси Габбард, которая еще весной утверждала, что Иран находится в нескольких годах от создания ядерной бомбы, действительно права?

Ответ на этот вопрос мы узнаем не скоро. Но точно узнаем. Как узнали со временем, что в пробирках с сибирской язвой от Колина Пауэла на заседании Совбеза ООН ничего не было, как не было и биологического оружия массового уничтожения у Саддама Хусейна. Сейчас же Трамп просто отдал приказ бомбить, объявив, что его разведчики ничего не стоят.

Правильно ли поступил Трамп ударив по Ирану

Похоже, что да. И это пока едва ли не единственный его внешне политический успех, который может закамуфлировать все другие неудачи и даже позволит снова уйти от серьезного разговора на предстоящем саммите НАТО, как это уже случилось на саммите G7 в Канаде.

Трамп действительно сделал мощный и выигрышный ход, потому что Иран давно нужно было наказать. Но нас интересует, как Трамп пришел к такому решению. И здесь уже есть вопросы и нюансы. Дело в том, что он всю зиму и весну был кардинально против атаки на Иран и всячески запрещал Израилю это делать.

Собственно, именно из-за подыгрывания Израилю, а не добавления журналиста в сверхсекретный чат в не секретном мессенджере потерял работу советник Трампа по нацбезопасности – Майк Уолтц (помните такого?). Зато главным парнем по Ирану у Трампа был его приятель – Стив Уиткофф, которому президент поручил восстановить "ядерную сделку", опрометчиво разорванную Трампом во время своей первой каденции.

Господин Уиткофф эту задачу проваливал, позволяя иранцам ездить оппоненту по ушам и буквально топтать американский авторитет. Порочный круг разорвал премьер Израиля Нетаньяху, который смелой операцией не только сохранил себе по крайней мере на следующие полгода власть, но и поставил Трампа перед фактом. В итоге тот, похоже, против собственной воли, вынужден был присоединиться к атаке и теперь рассказывает, как все хорошо просчитал и что он уже никакой не TACO.

Справочно! Акроним TACO, или Trump Always Chickens Out ("Трамп всегда дает заднюю"), впервые использовал обозреватель Financial Times Роберт Армстронг, чтобы призвать не воспринимать серьезно тарифные угрозы Трампа, потому что он, мол, в конце концов всегда отступает.

В реальности же Трамп стал просто объектом хитрой манипуляции, где мудрый Нетаньяху использовал президента США словно Кракена – могущественное, но не наделенное разумом существо, выполняющее грязную работу за других.

Трамп не понимает, что Израиль взял его "на слабо", поэтому сейчас празднует, будто это он начал планировать эту атаку на Иран еще в ноябре 2024 года. Но кроме лавров победителя непременно стоит подумать и о последствиях.

А они точно будут, потому что режим аятолл не уничтожен. Пусть злой старец Хаменеи уже косплеит Саддама и показывает нос из бункера, но мафиозная система Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) до сих пор существует и демонстрирует определенную устойчивость. И очень похоже на то, что в планы господ из КСИР не входит капитуляция или, как ее вслед за Трампом называет госсекретарь и исполняющий обязанности советника по нацбезопасности президента США Марко Рубио, – "сделка".

Что будет дальше, будет зависеть от того, что решит сделать Иран. Если они выберут путь дипломатии, мы готовы. Мы можем заключить сделку, которая будет выгодной для них, иранского народа и для всего мира. Если они выберут другой путь, то это будет иметь последствия,

– Марко Рубио в комментарии CBS news делится наиболее благоприятным для США сценарием. К сожалению, не похоже, что такого же мнения его оппоненты в Тегеране.

К тому же на фоне совместных атак Израиля и США иранцы демонстрируют нечто похожее на сплочение вокруг флага, что не оставляет больших надежд на новую революцию и смену режима. Поэтому MIRA (то есть Make Iran Great Again), о которой уже мечтает в своем квазитвиттере Трамп, вряд ли возможна без наземной операции.

А это совсем другое, чем разбомбить заводы с помощью безнаказанных и высокотехнологичных самолетов. Это огромные деньги и не меньшие человеческие потери, потому что Иран, напомним – это 90 миллионов населения, которое за последние 45 лет учили только ненавидеть Америку и обвинять ее во всех смертных грехах, даже израильских. К тому же даже наземная операция не гарантирует итогового успеха.

Политически некорректно употреблять термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не произошла смена режима?,

– президент Трамп фактически признает да еще и капсом, что его блестящая операция не достигла финальной цели.

Ящик Пандоры открыт: к чему приведут удары Трампа по Ирану

Напомним, что американское вторжение в Ирак стало катализатором возникновения ИГИЛ ("Исламского государства") и последующих жертв, в частности, тысяч убитых европейцев. Похожий на этот эффект может иметь место и в Иране. И это еще не говоря о возможном возвращении Ирана к террористическим актам в странах Запада, чем аятоллы промышляли в 80 – 90-х, пока были слабы, но теперь могут вернуться и уже вроде бы обещали восстановить "спящих агентов".

А еще существует опция блокировки Ормузского пролива – стратегически важной логистической артерии, через которую проходит 20 – 25% мирового экспорта нефти.



Ормузский пролив на карте / BBC

Согласно последним заявлениям американцев, сейчас они именно этого варианта боятся больше всего и предсказывают, что перекрытие Ормузского пролива станет самоубийственным шагом со стороны Ирана, потому что тогда якобы весь мир восстанет против них. Вот только разве не тем же (т.е. порча жизни всем остальным) всё время занимался режим аятолл за всё время своего существования?

Конечно, перекрытие пролива – это крайний ход, от которого очень пострадает главный союзник Ирана – Китай. Но исламисты имеют право обижаться на коммунистов за то, что те не пришли союзнику на помощь, а ограничились лишь беспокойством, пусть и глубоким.



Кто понесет наибольшие потери в случае блокировки Ормузского пролива / инфографика Bloomberg

То же, кстати, сделала и Россия, а президент Путин дополнительно поиздевался над Тегераном, заявив, что Иран вообще даже не просил о помощи. Ага, все так и было. Что ж, сейчас Россия должна получить краткосрочные бонусы в виде роста цен на нефть, но в более широкой перспективе Москва теряет уже второго союзника за несколько месяцев (первым был режим Башара Асада в Сирии) и снова показывает всем заинтересованным, чего стоят ее слово и ее влияние. Потому что давно прошли времена Суэцкого кризиса, когда ядерные угрозы заставляли Францию и Великобританию капитулировать и бежать от греха подальше.

Сейчас в очень символический для россиян день 22 июня путинское "кхе-кхе" и медведевское "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект" вызывают обоснованные обвинения в цинизме, особенно от украинцев. Ибо если заменить в последних заявлениях российских топов, МИДа и прочих небензей слово "Иран" на слово "Украина" возникает очень показательный парадокс.

Абсолютно неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий,

– Путин на встрече с главой МИД Ирана 23 июня намекает, что "дурачка" снова обманули на "4 кулачка".

Более того, в ситуации с атакой США на "суверенитет Ирана" уже никто не обращает внимания на Россию и Путина, на предложение посредничества открыто посылают подальше и советуют навести сначала порядок у себя. К сожалению, этим мощным заявлением Трампа слишком восхищаться не стоит, ведь потом у Путина вообще опровергли его факт и фактически назвали президента США лжецом. На что тот никак не отреагировал.

Более того, Трамп в следующий раз может и не вспомнить о том, каким был суровым с российским президентом, и поэтому вернется к традиционным для себя ласкам в адрес Путина и снова вспомнит о его "выдающейся посреднической роли".

Конечно, это работает и в обратном порядке – доказательством является нападение России на Украину, которое происходит прямо сейчас и произошло вопреки беспокойству США и Европы. Также не забываем и о возможной агрессии Китая против Тайваня. И если последние события чему-то и учат, то это тому, что произойти может все, что угодно. В таком случае очень желательно иметь реальный план. У России его не было.

Есть ли он у Израиля и США? Сомнительно. Будут ли они импровизировать на ходу? Конечно. Будет ли это иметь непредсказуемые последствия? А как вы хотели? Так бывает, когда мировой порядок разрушен, не имеет примата международного права и признается только право сильного. В такой ситуации горе тем, кто оказывается "колоссом на глиняных ножках".