Журналист случайно оказался в секретном чате Трампа, где обсуждались удары по Йемену

Журналист Джеффри Голдберг случайно стал свидетелем секретных обсуждений администрации Трампа о военных ударах по Йемену. Его добавили в закрытый чат в мессенджере Signal.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание The Atlantic. По словам Голдберга, 11 марта он получил запрос от пользователя по имени Майкл Волц, тезки советника Трампа по нацбезопасности.

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Журналист случайно оказался в секретном чате Трампа

Приняв запрос, он попал в группу "Houthi PC small group", где обсуждались подробности предстоящего удара американских войск по Йемену, который должен был состояться 15 марта.

В чате находилось всего 18 человек, среди которых были аккаунты высокопоставленных чиновников, в частности министр обороны Пит Гегсет, госсекретарь Марко Рубио, руководитель Национальной разведки Тульса Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Дальнейшая переписка выявила детали планирования операции, что подтвердило подлинность чата.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил, что администрация изучает обстоятельства, при которых Голдберг оказался в чате.

Юристы The Atlantic отметили, что действия Волца могут быть нарушением законодательства США по обработке данных о национальной безопасности, а также отметили нарушение федерального закона из-за использования режима самоуничтожения сообщений в чате.