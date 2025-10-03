Великобритания уже помогает Украине бить вглубь территории России, – FT
- Великобритания уже помогает Украине в планировании дальнобойных ударов по России.
- США готовятся передать Украине новые разведданные для повышения эффективности ударов и возможного использования нового дальнобойного оружия.
Украина углубляет сотрудничество с НАТО по разведданным и применению их для дальнобойных ударов по России. Великобритания уже участвует в украинских операциях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Новая эра дальнобойных ударов по России
Как рассказали источники издания, администрация Трампа сейчас призывает союзников по НАТО усилить поддержку Украины в разведке. Великобритания уже помогает Киеву в планировании отдельных дальнобойных ударов по России.
Кроме того, FT пишет, что непосредственно США готовятся передать Украине новые разведданные по дальнобойным ударам. Они могут помочь Киеву точнее определять позиции российской ПВО и планировать маршруты ударов, повышая эффективность имеющихся дронов и ракет, а также использовать любое новое дальнобойное оружие, которое Вашингтон позволит продавать союзникам по НАТО для передачи Киеву.
Ранее США предоставили Украине ракеты HIMARS и ATACMS, которые способны поражать объекты внутри России, однако их запасы ограничены, а использование долговременных ударов пока происходит редко, добавили в издании.
Как США изменили подход к ударам по России?
США планируют предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России по стратегическим объектам, чтобы ослабить ее способность вести войну, пишет WSJ. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk и Barracuda. Но окончательного решения пока нет.
Доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала заметил, что Украина не была ограничена в ударах вглубь России, однако могла делать это только собственным оружием. Он считает, что заявления Трампа является не чем иным, как медийной компанией и поднятием ставок. США хотят склонить Россию к миру.
Defense Express заметили, что говоря о разведданных США, скорее всего имеется в виду не конкретные координаты целей, а высокоточные карты и изображения в формате, который используется в американских крылатых ракетах для систем TERCOM и DSMAC.