Велика Британія вже допомагає Україні бити вглиб території Росії, – FT
- Велика Британія вже допомагає Україні в плануванні далекобійних ударів по Росії.
- США готуються передати Україні нові розвіддані для підвищення ефективності ударів і можливого використання нової далекобійної зброї.
Україна поглиблює співпрацю з НАТО щодо розвідданих і застосування їх для далекобійних ударів по Росії. Велика Британія вже бере участь в українських операціях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Нова ера далекобійних ударів по Росії
Як розповіли джерела видання, адміністрація Трампа зараз закликає союзників по НАТО посилити підтримку України в розвідці. Велика Британія вже допомагає Києву у плануванні окремих далекобійних ударів по Росії.
Крім того, FT пише, що безпосередньо США готуються передати Україні нові розвіддані щодо далекобійних ударів. Вони можуть допомогти Києву точніше визначати позиції російської ППО і планувати маршрути ударів, підвищуючи ефективність наявних дронів і ракет, а також використовувати будь-яку нову далекобійну зброю, яку Вашингтон дозволить продавати союзникам по НАТО для передачі Києву.
Раніше США надали Україні ракети HIMARS і ATACMS, які здатні вражати об'єкти всередині Росії, проте їхні запаси обмежені, а використання довготривалих ударів поки відбувається рідко, додали у виданні.
Як США змінили підхід до ударів по Росії?
США планують надавати Україні розвіддані для ракетних ударів углиб Росії по стратегічних об'єктах, щоб послабити її здатність вести війну, пише WSJ. Крім того, адміністрація Трампа розглядає можливість постачання Україні ракет Tomahawk і Barracuda. Але остаточного рішення поки немає.
Доктор філософських наук та політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу зауважив, що Україна не була обмежена в ударах вглиб Росії, проте могла робити це лише власною зброєю. Він вважає, що заяви Трампа є не чим іншим, як медійною компанією та підняттям ставок. США хочуть схилити Росію до миру.
Defense Express зауважили, що говорячи про розвіддані США, найімовірніше мається на увазі не конкретні координати цілей, а високоточні мапи та зображення у форматі, який використовується в американських крилатих ракетах для систем TERCOM та DSMAC.