Україна поглиблює співпрацю з НАТО щодо розвідданих і застосування їх для далекобійних ударів по Росії. Велика Британія вже бере участь в українських операціях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Нова ера далекобійних ударів по Росії

Як розповіли джерела видання, адміністрація Трампа зараз закликає союзників по НАТО посилити підтримку України в розвідці. Велика Британія вже допомагає Києву у плануванні окремих далекобійних ударів по Росії.

Крім того, FT пише, що безпосередньо США готуються передати Україні нові розвіддані щодо далекобійних ударів. Вони можуть допомогти Києву точніше визначати позиції російської ППО і планувати маршрути ударів, підвищуючи ефективність наявних дронів і ракет, а також використовувати будь-яку нову далекобійну зброю, яку Вашингтон дозволить продавати союзникам по НАТО для передачі Києву.

Раніше США надали Україні ракети HIMARS і ATACMS, які здатні вражати об'єкти всередині Росії, проте їхні запаси обмежені, а використання довготривалих ударів поки відбувається рідко, додали у виданні.

Як США змінили підхід до ударів по Росії?