США и Саудовская Аравия ударили по целям в Ираке, связанным с Ираном

Иракские военные заявили о повреждении своих баз в результате ударов США и Саудовской Аравии. В Вашингтоне отметили, что атака стала ответом на удары Ирана по американским военным и саудовским нефтяным объектам.

Об этом сообщили в CNN .

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Что в Ираке рассказали об ударах США?

Иракское ополчение, связанное с Ираном, заявило об ударах США и Саудовской Аравии по своим базам в разных районах страны.

В "Силах народной мобилизации" (PMF) сообщили, что в результате авиаударов погибли и ранены, а также повреждены несколько зданий.

Мы считаем это нападение чрезвычайно опасной эскалацией, нарушением суверенитета Ирака и нападением на его официальные институты безопасности,

– отметили в PMF.

В издании отметили, что некоторые группировки в составе PMF имеют тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции Ирана и входят в так называемую "Осе сопротивления" Тегерана, к которой также относятся "Хезболла" в Ливане, ХАМАС в Секторе Газы и хуситы в Йемене.

Иран ударил по американским базам: что известно?

В ночь на 29 июля иранские войска атаковали американские базы в Иордании . В ответ США и Саудовская Аравия ударили по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке.

В СМИ отмечают, что это первая атака от 24 июля, когда Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану, чтобы "дать шанс переговорам".

В CENTCOM сообщили, что истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по многочисленным объектам логистики и оружия террористов на востоке Ирака в ответ на более чем 30 авиаударов беспилотников.