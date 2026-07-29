Про це повідомили в CNN.

Дивіться також Спитаю про це Путіна, – Трамп про передання Ірану супутникових знімків американських баз

Що в Іраку розповіли про удари США?

Іракське ополчення, пов'язане з Іраном, заявило про удари США та Саудівської Аравії по своїх базах у різних районах країни.

У "Силах народної мобілізації" (PMF) повідомили, що внаслідок авіаударів є загиблі та поранені, а також пошкоджено кілька будівель.

Ми вважаємо цей напад надзвичайно небезпечною ескалацією, порушенням суверенітету Іраку та нападом на його офіційні інституції безпеки,

– зазначили у PMF.

У виданні наголосили, що деякі угруповання у складі PMF мають тісні зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану та входять до так званої "Осі опору" Тегерана, до якої також належать "Хезболла" в Лівані, ХАМАС у Секторі Гази та хусити в Ємені.

Іран вдарив по американських базах: що відомо?

У ніч на 29 липня іранські війська атакували американські бази у Йорданії. У відповідь США та Саудівська Аравія вдарили по підтримуваних Іраном ополченцях в Іраку.

У ЗМІ наголошують, що це перша атака від 24 липня, коли Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по Ірану, щоб "дати шанс переговорам".

В CENTCOM повідомили, що винищувачі США та Саудівської Аравії завдали ударів по численних об'єктах логістики та зброї терористів на сході Іраку у відповідь на понад 30 авіаударів безпілотників.