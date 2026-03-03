Американцы разбили ряд иранских средств ПВО и пусковых установок
- Американские военные продолжают наносить удары по Ирану.
- Уничтожены, в частности, пусковые установки и средства ПВО.
Военные США продолжают операцию против Ирана, начатую 28 февраля. Американские силы смогли уничтожить значительную часть иранских средств ПВО и площадок для запуска баллистических ракет и дронов.
Соответствующее сообщение появилось 3 марта на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Х, отвечающих за ситуацию на Ближнем Востоке.
Что известно об уничтожении иранского оружия?
Военные США смогли разгромить объекты командования и управления Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые площадки для ракет и беспилотников. Речь идет также о военных аэродромах, по которым так же наносят удары.
Мы будем продолжать принимать решительные меры против непосредственных угроз, исходящих со стороны иранского режима,
– говорится в сообщении CENTCOM.
Американцы проводят операцию против Ирана: смотрите фото CENTCOM
Отметим, накануне, 2 марта, сообщалось об уничтожении иранского флота. США смогли потопить все 11 кораблей Ирана в Оманском заливе.
Как отвечает Иран?
После начала американо-израильской операции Иран атаковал ряд государств на Ближнем Востоке, где располагались военные базы США. Взрывы прогремели, в частности, в Бахрейне, ОАЭ, Катаре.
В ночь на 2 марта два иранских дрона попали непосредственно в здание американского посольства в Саудовской Аравии. Еще два беспилотника поразили объекты в пределах дипломатического квартала Эр-Рияда и прилегающие территории. Аналогичная атака зафиксирована на посольство США в Кувейте.
Ранее Иран запускал дроны и в сторону Кипра, где расположена авиабаза Великобритании.
Корпус стражей исламской революции официально заявил о готовности заблокировать Ормузский пролив, через который проходит около 20 % мирового нефтяного экспорта. В то же время по данным США, судоходство продолжается в нормальном режиме, признаков минирования или усиленного иранского патрулирования не обнаружено.
Военные аналитики отмечают, что Иран обладает сотнями баллистических ракет средней дальности. Вместо распыления усилий по многим странам Тегеран может сосредоточить удары на нескольких ключевых целях. Военный эксперт Роман Свитан высказался по поводу того, будет ли Иран атаковать Европу и до каких стран могут достать его ракеты.