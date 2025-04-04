Экстремально эффективные, – в НАТО прокомментировали дальнобойные удары Сил обороны по России
- Украина наносит дальнобойные удары по России с помощью западных ракет, которые НАТО считает "экстремально эффективными".
- Генерал НАТО Кристофер Каволи признал успешность передачи Украине систем Patriot, отметив, что украинские военные эффективно их используют.
- США разрешили применять американское дальнобойное оружие по России с ноября прошлого года, что способствовало нанесению большего ущерба стране-агрессору.
Украина наносит дальнобойные удары по территории России, используя западные ракеты. В НАТО считают, что такие действия являются "экстремально эффективными".
Такое заявление сделал главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на C-SPAN.
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Что говорят в НАТО об ударах по России
По словам Каволи, удары дальнобойными западными ракетами по России были "экстремально эффективными".
Я мог бы рассказать об этом на закрытом заседании, но Соединенные Штаты производят очень хорошее оружие, и именно то, которое мы передали, оказалось очень, очень эффективным, и я был бы рад поговорить с вами о некоторых вещах, которые они сделали с его помощью,
– добавляет главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе.
Он отмечает, что передача Украине систем Patriot является системой успеха, ведь сейчас украинцы активно их используют. Каволи признается, что в начале немного сомневался относительно этого, поскольку Patriot является сложной системой и украинских военных нужно было долго тренировать, чтобы они могли ею пользоваться.
Впрочем, признает, что украинцы доверили системы "своим лучшим людям, и они влились в нее, как рыба в воду". А также добавляет, что сейчас НАТО научилось некоторым их методам работы.
Напомним, что США разрешили применять американское дальнобойное оружие по России только в ноябре прошлого года. Такие действия со стороны Соединенных Штатов помогли Украине нанести больший ущерб стране-агрессору.