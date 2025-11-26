В США закрыли последнее уголовное дело против Трампа

В штате Джорджия суд закрыл последнее уголовное дело против президента США Дональда Трампа. Оно касалось попытки повлиять на результаты выборов 2020 года и отменить свое поражение в этом штате.

Такое решение было принято вскоре после того, как прокурор штата Джорджия Питер Скандалакис подал ходатайство о закрытии этого дела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал CNBC.

Что известно о последнем закрытом уголовном деле против Трампа?

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи принял решение о закрытии дела, которое оставалось нерешенным после возвращения Трампа в Белый дом в 2024 году. Ранее прокурор Джорджии Питер Скандалакис подал ходатайство о закрытии дела "в интересах правосудия и содействия обращению судебного разбирательства".

Комментариев от Белого дома относительно этого решения пока не поступало.

Всего против Трампа было открыто четыре уголовных производства: два на федеральном уровне под руководством спецсоветника Минюста Джека Смита, а также по одному в штатах Нью-Йорк и Джорджия. Все они были закрыты после победы Трампа на президентских выборах 2024 года.

