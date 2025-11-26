Такое решение было принято вскоре после того, как прокурор штата Джорджия Питер Скандалакис подал ходатайство о закрытии этого дела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал CNBC.
Что известно о последнем закрытом уголовном деле против Трампа?
Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи принял решение о закрытии дела, которое оставалось нерешенным после возвращения Трампа в Белый дом в 2024 году. Ранее прокурор Джорджии Питер Скандалакис подал ходатайство о закрытии дела "в интересах правосудия и содействия обращению судебного разбирательства".
Комментариев от Белого дома относительно этого решения пока не поступало.
Всего против Трампа было открыто четыре уголовных производства: два на федеральном уровне под руководством спецсоветника Минюста Джека Смита, а также по одному в штатах Нью-Йорк и Джорджия. Все они были закрыты после победы Трампа на президентских выборах 2024 года.
Неподалеку от Белого дома неизвестный устроил стрельбу
В центре Вашингтона, неподалеку от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой ранены двое военных Национальной гвардии США.
Военные из разных штатов находятся в Вашингтоне и во многих других городах уже несколько месяцев в рамках антикризисных мер президента Дональда Трампа.
Позже полицейские отметили, что удалось задержать одного подозреваемого в стрельбе. Сейчас он находится под стражей.
Трамп прокомментировал событие в соцсети, отметив, что стрелок будет наказан.