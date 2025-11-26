У США закрили останню кримінальну справу проти Трампа

У штаті Джорджія суд закрив останню кримінальну справу проти президента США Дональда Трампа. Вона стосувалася спроби вплинути на результати виборів 2020 року та скасувати свою поразку в цьому штаті.

Таке рішення було ухвалено невдовзі після того, як прокурор штату Джорджія Пітер Скандалакіс подав клопотання щодо закриття цієї справи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал CNBC.

Що відомо про останню закриту кримінальну справу проти Трампа?

Суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі ухвалив рішення про закриття справи, що залишалася невирішеною після повернення Трампа до Білого дому у 2024 році. Раніше прокурор Джорджії Пітер Скандалакіс подав клопотання про закриття справи "в інтересах правосуддя та сприяння звершенню судового розгляду".

Коментарів від Білого дому щодо цього рішення наразі не надходило.

Загалом проти Трампа було відкрито чотири кримінальні провадження: дві на федеральному рівні під керівництвом спецрадника Мін’юсту Джека Сміта, а також по одній у штатах Нью-Йорк і Джорджія. Всі вони були закриті після перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року.

