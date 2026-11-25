Великобритания предупредила компании, поставляющие оборудование украинским военным или поддерживающие оборонные закупки, о росте угрозы российских диверсий. Министерство обороны страны и разведывательная служба MI5 призвали такие организации усилить меры безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о предупреждении Великобритании?

24 ноября Министерство обороны Великобритании и Национальное управление защитной безопасности, входящее в состав MI5, обнародовали предупреждение для компаний, непосредственно поддерживающих украинские Вооруженные силы. В заявлении говорится о повышенном риске диверсий со стороны лиц, действующих в интересах России.

Британские ведомства подчеркнули, что организации, вовлеченные в военные закупки или поставки оборудования украинской армии, могут стать целями таких операций.

В последние месяцы Россия активизировала попытки совершить диверсии против европейских оборонных объектов,

– говорится в предупреждении.

Для таких операций Россия обычно использует посредников, которые прибегают к относительно простым методам саботажа, в частности к поджогам.

Министерство обороны Великобритании планирует 24 и 25 ноября провести в Уайтхолле закрытые брифинги для руководителей компаний, работающих в критически важных секторах национальной инфраструктуры и обороны. В ходе встреч представителям бизнеса будут даны рекомендации по усилению безопасности.

Министр безопасности Дэн Джарвис заявил, что последние попытки диверсий в Европе свидетельствуют о серьезности угроз.

Недавние попытки саботажа по всей Европе демонстрируют серьезность угроз, с которыми мы сталкиваемся,

– сказал он.

Он также подчеркнул, что особенно циничными являются попытки атаковать организации, помогающие Украине.

Действительно позорно, что эти субъекты стремятся нарушить наш образ жизни и образ жизни наших союзников, особенно целенаправленно нанося удары по организациям, которые выполняют жизненно важную работу в поддержку Украины,

– заявил Джарвис.

Какие случаи диверсий фиксировались в Европе?

Великобритания уже неоднократно обвиняла Россию в причастности к шпионским операциям и диверсионным заговорам. В прошлом году британский суд приговорил группу мужчин к тюремному заключению за поджог предприятия, связанного с Украиной. По данным властей, они действовали по приказу Москвы.

Кроме того, в сентябре мужчине предъявили обвинение в передаче российской разведке информации о предприятии по производству беспилотников.

Угрозы диверсий фиксируются и в других европейских странах. В частности, Эстония заявила о намерении узакрыть все пункты пропуска на границе а с Россией после подозрений в диверсии на оборонном предприятии. А норвежская служба безопасности на прошлой неделе предупредила о вероятных диверсионных операциях российской разведки в стране в следующем году.

Москва ранее отрицала причастность к диверсиям и гибридным военным операциям.