Про це пише Reuters.

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Що відомо про попередження Великої Британії?

24 листопада Міністерство оборони Великої Британії та Національне управління захисної безпеки, яке входить до складу MI5, оприлюднили попередження для компаній, що безпосередньо підтримують українські Збройні сили. У заяві йдеться про підвищений ризик диверсій з боку осіб, які діють в інтересах Росії.

Британські відомства наголосили, що організації, залучені до військових закупівель або постачання обладнання українській армії, можуть стати цілями таких операцій.

В останні місяці Росія посилила спроби здійснити диверсії проти європейських оборонних об'єктів– йдеться у попередженні.

Для таких операцій Росія зазвичай використовує посередників, які вдаються до відносно простих методів саботажу, зокрема підпалів.

Міністерство оборони Великої Британії планує протягом 24 та 25 листопада провести у Вайтголлі закриті брифінги для керівників компаній, що працюють у критично важливих секторах національної інфраструктури та оборони. Під час зустрічей представникам бізнесу нададуть рекомендації щодо посилення безпеки.

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Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що останні спроби диверсій у Європі свідчать про серйозність загроз.

Нещодавні спроби саботажу по всій Європі демонструють серйозність загроз, з якими ми стикаємося– сказав він.

Він також наголосив, що особливо цинічними є спроби атакувати організації, які допомагають Україні.

Справді ганебно, що ці актори прагнуть порушити наш спосіб життя та спосіб життя наших союзників, особливо цілеспрямовано на організації, які виконують життєво важливу роботу на підтримку України– заявив Джарвіс.

Які випадки диверсій фіксували в Європі?

Велика Британія вже неодноразово звинувачувала Росію у причетності до шпигунських операцій і диверсійних змов. Минулого року британський суд ув'язнив групу чоловіків за підпал підприємства, пов'язаного з Україною. За даними влади, вони діяли за наказом Москви.

Крім того, у вересні чоловікові висунули обвинувачення в передачі російській розвідці інформації про підприємство з виробництва безпілотників.

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Загрози диверсій фіксують і в інших європейських країнах. Зокрема, Естонія заявила про намір закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією після підозр щодо диверсії на оборонному підприємстві. А норвезька служба безпеки минулого тижня попередила про ймовірні диверсійні операції російської розвідки в країні наступного року.

Москва раніше заперечувала причетність до диверсій і гібридних військових операцій.