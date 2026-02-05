"Путин не будет ждать": воссоздание сценария вторжения в Литву показало ужасные результаты, – WSJ

По мнению лидеров в сфере безопасности и политики, вторжение России в НАТО и ЕС в последнее время стало все более вероятным из-за напряженности в отношениях Европы и наращивания Москвой своих стратегических запасов.

Ранее угрозу со стороны России для НАТО ожидали не ранее 2029 года, но теперь считают, что она может возникнуть значительно быстрее. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских политиков и экспертов.

Смотрите также Тайный визит в Москву: о чем общался советник Макрона с российскими чиновниками

Нападет ли Россия на НАТО?

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что, по их оценкам, Россия сможет перебросить большие объемы войск в течение года, страна уже расширяет свое присутствие и подтягивает ресурсы вдоль границ НАТО.

Издание сообщает, что вероятными целями для России могут стать Литва, Латвия и Эстония. В целом в НАТО обеспокоены возможными планами по странам Балтии, части Польши и ударов по стратегической инфраструктуре Европы.

Что указывает на уязвимость Европы?

Согласно обнародованной информации, декабре 2025 года немецкая газета Die Welt совместно с военным центром Университета имени Гельмута Шмидта провели учения, которые моделировали возможное российское вторжение в Литву.

По данным издания, в соответствующих учениях приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников Германии и Североатлантического альянса, законодателей и экспертов по безопасности, которые разыграли сценарий событий на октябрь 2026 года.

Согласно сценарию, Россия использовала повод гуманитарного кризиса в российском эксклаве Калининграде для захвата литовского города Мариямполе, одного из самых стратегически важных транспортных узлов Европы.

Так, заявлений России о "гуманитарной миссии" хватило, чтобы США не применили статью 5 НАТО. Германия действовала нерешительно, Польша не ввела войска в Литву, а немецкая бригада не вмешалась из-за минирования дорог дронами.

Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей воле, и в ходе военных игр мои "российские коллеги" и я знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы,

– заявил военный аналитик из Вены, сыгравший роль начальника Генштаба России, Франц-Штефан Гади.

Как оценивают подобные результаты?

Начальник штаба обороны Литвы, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас заявил, что в то же время в реальной жизни страна и другие союзники получили бы достаточно предупреждений от разведки, чтобы избежать этого сценария.

По его мнению, вооруженные силы Литвы, численностью 17 тысяч в мирное время и 58 тысяч в случае срочной мобилизации, смогли бы справиться с ограниченной угрозой для Мариямполе. Сама Россия тоже окажется перед дилеммой.

По словам контр-адмирала, в случае нападения на Европу удержание Калининграда для России станет проблемой, поэтому, если Россия "начнет что-то делать", НАТО должно очень показать, что в этом случае она потеряет Калининград.

В то же время чиновники и аналитики по безопасности говорят, что даже без соглашения по Украине россияне могли бы мгновенно освободить до 200 тысяч обученных военных, переключившись с наступления на удержание линии фронта.

Если цель заключается в том, чтобы показать, что статья 5 НАТО не работает, чтобы расколоть европейцев, то нужна воля, а не чрезвычайно большие военные возможности. Зачем Путину ждать, пока европейцы будут готовы,

– считает бывший высокопоставленный немецкий чиновник в сфере обороны Нико Ланге.

WSJ добавляет, что Россия вряд ли будет вести против НАТО войну на истощение, подобную той, что в Украине, потому что такое противостояние было бы для Москвы невыгодным из-за преимущества НАТО в производстве и мобилизации ресурсов.

По словам норвежского подполковника Амунда Осфлатена, в случае агрессивных действий Россия будет стараться действовать быстро на первом этапе, чтобы захватить важные позиции и в дальнейшем удерживать их, поскольку затяжные действия ей невыгодны.

Как Россия провоцирует Европу?