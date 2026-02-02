Произошло это в декабре 2025 года. Эксперты не исключают причастность российской разведки к полетам БпЛА. Об этом проинформировал Bild.

Смотрите также Сыграли ключевую роль в захвате Мадуро: что мы знаем о тайных дронах США RQ-170 Sentinel

Что известно о полете дронов в Германии?

По данным издания, 11 декабря 2025 года над военным аэродромом Иммельман в Нижней Саксонии зафиксировали масштабный полет беспилотников. Сначала военные заметили два дрона и сообщили в полицию. Впоследствии выяснилось, что там одновременно летали около 23 неизвестных БпЛА.

Полицейские и военные часами наблюдали за ними, ведь якобы не могли вмешаться. Отмечается, что полеты БпЛА продолжались еще четыре дня. Охрана фиксировала, в частности, аппараты с размахом крыльев не менее двух метров.

Попытки посадить дроны с помощью системы радиоэлектронной борьбы оказались безрезультатными,

– говорится в материале.

Эксперты сообщили изданию, что эти полеты могли быть связаны с Россией и ее разведывательными судами у берегов Германии. В то же время представитель Бундесвера подтвердил СМИ инцидент с дронами, но не раскрыл подробности.

Есть ли угроза войны в Европе?