Сталось це у грудні 2025 року. Експерти не виключають причетність російської розвідки до польотів БпЛА. Про це проінформував Bild.

Дивіться також Відіграли ключову роль у захоплені Мадуро: що ми знаємо про таємні дрони США RQ-170 Sentinel

Що відомо про політ дронів у Німеччині?

За даними видання, 11 грудня 2025 року над військовим аеродромом Іммельман у Нижній Саксонії зафіксували масштабний політ безпілотників. Спочатку військові помітили два дрони та повідомили поліцію. Згодом з'ясувалося, що там одночасно літали близько 23 невідомих БпЛА.

Поліцейські та військові годинами спостерігали за ними, адже нібито не могли втрутитись. Зазначається, що польоти БпЛА тривали ще чотири дні. Охорона фіксувала, зокрема, апарати з розмахом крил щонайменше два метри.

Спроби посадити дрони за допомогою системи радіоелектронної боротьби виявились безрезультатними,

– йдеться в матеріалі.

Експерти повідомили виданню, що ці польоти могли бути пов'язані з Росією та її розвідувальними суднами біля берегів Німеччини. Водночас представник Бундесверу підтвердив ЗМІ інцидент з дронами, але не розкрив подробиці.

Чи є загроза війни в Європі?