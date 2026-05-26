"Неприемлемая эскалация": ЕС отреагировал на угрозы России и ответил, будет ли эвакуация из Киева

На днях Россия угрожала новыми ударами по России и призвала европейских дипломатов эвакуироваться, но взамен получила жесткий ответ. В ЕС заявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Об этом написала пресс-секретарь Европейской Комиссии Анита Гиппер на своей странице в X.

Смотрите также Politico пишет о "неожиданном" визите Умерова в Берлин на фоне угроз России и заявлений Мерца

Что написала Хиппер на угрозы России?

Хиппер отметила, что угроза иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев является "неприемлемой эскалацией".

Она отметила, что заявления России подтверждают, что она вообще не заинтересована в любом мире и полностью игнорирует все усилия, направленные на его достижение.

Мы только что вызвали российского поверенного и передали наши сообщения о том, что это неприемлемо,

– написала Гиппер.

Представительница ЕК добавила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, а также продолжит консультации по избранию своего представителя для переговоров с диктатором Путиным.

Она подчеркнула, что мирные переговоры должны начаться с полного и безусловного прекращения огня.

К слову, в ISW заметили, что в целом угрозы и запугивания являются частью стратегии России. Таким способом она пытается замаскировать слабость путинского режима.

А госсек США Марко Рубио, реагируя на последние атаки, заявил, что удары с обеих сторон лишь подчеркивают необходимость немедленного прекращения войны. Он также отметил, что Штаты готовы способствовать окончанию конфликта и в дальнейшем поддерживать усилия для достижения мира.