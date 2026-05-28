Трамп угрожает каждому 11-му жителю планеты, – CNN

Дональд Трамп постоянно угрожает другим странам, и этот список официально расширился в последнее время. Он состоит уже из 15 государств, а позиция Вашингтона становится все более воинственной.

Таким образом угрозы от президента США получил каждый одиннадцатый житель планеты, подсчитали в CNN.

Каким странам уже угрожал Трамп?

Постоянные заявления о нападениях являются неадекватными, но эксперты отмечают, что это так называемая "теория сумасшедшего". Этой стратегией Трамп хочет казаться непредсказуемым и верит в силу страха, что, как он считает, заставляет противников подчиняться.

Пятнадцатой и пока последней страной, которой угрожал Трамп, стал Оман.

В общем статистика уже впечатляет. Фактически каждое тринадцатое государство на всей планете было под прицелом Трампа тем или иным образом.

Его злые высказывания разошлись уже по четырем континентам.

Среди реальных или потенциальных целей Трампа страны Африки, Азии и Америки. А если вспомнить его посягательство на Гренландию, то можно сказать, что он даже технически угрожал евразийской Дании.

США за нынешний срок Трампа уже нанесли удары в семи странах: Иране, Ираке, Нигерии, Сомали и Сирии. В списке активных операций также Венесуэла и Йемен.

Устные угрозы летели на Канаду, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму, Данию, Оман.

Стоит заметить, что в некоторых странах целями США являются террористы, а в некоторых – целые правительства.

Но есть 5 потенциальных целей, которыми бы Трамп не был бы против расширить США. Это – Канада, Куба, Гренландия, Панама и Венесуэла.

Трамп стремится контролировать ключевые точки планеты. Он не хочет, чтобы кто-то другой владел стратегическими путями, например Ормузский пролив,

– отметили в CNN.

К слову, Трамп разбрасывается и экономическими угрозами. Например, в апреле он угрожал Великобритании "большими пошлинами" в ответ на британский налог на цифровые услуги, который считал несправедливым в отношении американских технологических компаний.