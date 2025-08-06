Кортеж Виткоффа прибыл в Кремль для встречи с Путиным
- Кортеж спецпредставителя США Стива Уиткоффа приехал в Кремль.
- Уиткофф находится в Москве в пятый раз в рамках усилий США достичь соглашения с Россией для прекращения войны в Украине.
Кортеж спецпредставителя США Стива Виткоффа прибыл в Кремль. Там он встретился с Путиным.
Уиткофф в Москве уже в пятый раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о визите Уиткоффа в Москву?
Кортеж спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа прибыл в Кремль. Там началась его встреча с Путиным.
Кортеж Уиткоффа заехал на территорию Кремля: смотрите видео
До этого спецпредставителя президента США видели в парке "Зарядье" в центре Москвы. Он прогуливался с главой РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кириллом Дмитриевым.
Когда они покидали территорию парка, какой-то прохожий включил музыку из мультфильма "Фиксики", но замечаний ему не делали.
Уиткофф посещает Москву уже пятый раз в рамках усилий администрации США достичь какого-то соглашения с Россией для прекращения войны в Украине.