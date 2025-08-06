Кортеж спецпредставителя США Стива Виткоффа прибыл в Кремль. Там он встретился с Путиным.

Уиткофф в Москве уже в пятый раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Уиткофф прилетел в Москву, – Reuters

Что известно о визите Уиткоффа в Москву?

Кортеж спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа прибыл в Кремль. Там началась его встреча с Путиным.

Кортеж Уиткоффа заехал на территорию Кремля: смотрите видео

До этого спецпредставителя президента США видели в парке "Зарядье" в центре Москвы. Он прогуливался с главой РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кириллом Дмитриевым.

Когда они покидали территорию парка, какой-то прохожий включил музыку из мультфильма "Фиксики", но замечаний ему не делали.

Уиткофф посещает Москву уже пятый раз в рамках усилий администрации США достичь какого-то соглашения с Россией для прекращения войны в Украине.