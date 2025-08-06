В среду, 6 августа, спецпредставитель Стив Уиткофф прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Визит осуществляется по просьбе Кремля, который отчаянно пытается избежать санкций со стороны США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Каким будет визит Уиткоффа к Путину?

Утром 6 августа самолет Виткоффа приземлился в аэропорту Москвы, где его встретил где его посланник России по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев. Позже Кремль опубликовал видео, на котором видно, как он пожимает руку Путину перед их встречей.

Как отмечают журналисты, вопрос, сможет ли Путин убедить Виткоффа – и, соответственно, Трампа – что он заинтересован в прекращении войны России в Украине, остается открытым. За день до визита президент США заявил, что планирует дождаться результатов визита перед тем, как принимать решение по санкциям.

Атмосфера в Москве будет совсем другой, чем во время последней встречи Виткоффа с Путиным в апреле – учитывая рост разочарования Трампа в отношении его российского коллеги в последние месяцы. С момента апрельской встречи Россия сопротивляется усилиям США по мирному урегулированию,

– отмечает CNN.

Дональд Трамп становится все более нетерпеливым относительно сопротивления России его мирным планам. Президент США открыто называет российские атаки "отвратительными", а слова Путина – "ерундой".

Дедлайн по мирному соглашению подходит к концу уже в эту пятницу, 8 августа. Трамп обещает ввести санкции в отношении российского импорта, а также "вторичные тарифы" для стран, которые импортируют российскую энергию, в частности для Китая и Индии.