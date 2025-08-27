Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф надеется, что войну в Украине удастся завершить до конца этого года. Аналогичные планы Соединенные Штаты имеют и в отношении Ближнего Востока.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Уиткоффа президенту США Дональду Трампу во время заседания правительства США.

Читайте также Уиткофф передал награду Путина заместителю директора ЦРУ, сын которой воевал против Украины, – CNN

Когда может закончиться война?

Стив Уиткофф на заседании правительства заявил, что, по его мнению, Дональд Трамп за последние восемь месяцев завершил "даже больше чем семь конфликтов".

Спецпредставитель отметил, что посещал Сектор Газы, куда США поставляли продовольствие и гуманитарную помощь, и по его словам, местные жители там аплодировали Трампу и держали плакаты в его поддержку.

Концепция "мир через силу" действительно работает. Россия и Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – у нас на этой неделе встречи по всем трем этим конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года,

– подчеркнул Уиткофф.

Чиновник добавил, что он желает только одного – чтобы Нобелевский комитет "наконец собрался с силами" и осознал, что именно Трамп является "лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира".

Есть ли прогресс в мирных переговорах?