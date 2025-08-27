США надеются завершить войну в Украине до конца 2025 года, – Уиткофф
- Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф надеется завершить войну в Украине до конца 2025 года, аналогичные планы касаются Ближнего Востока.
- Уиткофф также выразил желание, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира за его усилия в урегулировании конфликтов.
Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф надеется, что войну в Украине удастся завершить до конца этого года. Аналогичные планы Соединенные Штаты имеют и в отношении Ближнего Востока.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Уиткоффа президенту США Дональду Трампу во время заседания правительства США.
Когда может закончиться война?
Стив Уиткофф на заседании правительства заявил, что, по его мнению, Дональд Трамп за последние восемь месяцев завершил "даже больше чем семь конфликтов".
Спецпредставитель отметил, что посещал Сектор Газы, куда США поставляли продовольствие и гуманитарную помощь, и по его словам, местные жители там аплодировали Трампу и держали плакаты в его поддержку.
Концепция "мир через силу" действительно работает. Россия и Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – у нас на этой неделе встречи по всем трем этим конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года,
– подчеркнул Уиткофф.
Чиновник добавил, что он желает только одного – чтобы Нобелевский комитет "наконец собрался с силами" и осознал, что именно Трамп является "лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира".
Есть ли прогресс в мирных переговорах?
- После встречи Трампа и Путина Стив Уиткофф заявил, что россияне сделали шаги навстречу поиску компромисса. По его словам, разговор на Аляске позволил очертить контуры возможного мирного соглашения, хотя путь к нему еще далек от завершения.
- В то же время мировые СМИ заявляли, что переговоры не принесли никаких конкретных результатов или договоренностей. Зато саммит помог Путину выиграть время.
- 26 августа Владимир Зеленский высказался о следующем раунде мирных переговоров со страной-агрессором. По его словам, сейчас ожидаются контакты с рядом стран, которые могут стать площадками для разговора с россиянами.