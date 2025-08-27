Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сподівається, що війну в Україні вдасться завершити до кінця цього року. Аналогічні плани Сполучені Штати мають і щодо Близького Сходу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Віткоффа президенту США Дональду Трампу під час засідання уряду США.

Коли може закінчитися війна?

Стів Віткофф на засіданні уряду заявив, що, на його думку, Дональд Трамп за останні вісім місяців завершив "навіть більше ніж сім конфліктів".

Спецпредставник зазначив, що відвідував Сектор Гази, куди США постачали продовольство та гуманітарну допомогу, і за його словами, місцеві жителі там аплодували Трампу та тримали плакати на його підтримку.

Концепція "мир через силу" дійсно працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця року,

– наголосив Віткофф.

Посадовець додав, що він бажає лише одного – аби Нобелівський комітет "нарешті зібрався з силами" та усвідомив, що саме Трамп є "найкращим кандидатом на Нобелівську премію миру".

Чи є прогрес у мирних переговорах?