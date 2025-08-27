США сподіваються завершити війну в Україні до кінця 2025 року, – Віткофф
- Спецпредставник президента США Стів Віткофф сподівається завершити війну в Україні до кінця 2025 року, аналогічні плани стосуються Близького Сходу.
- Віткофф також висловив бажання, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру за його зусилля у врегулюванні конфліктів.
Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сподівається, що війну в Україні вдасться завершити до кінця цього року. Аналогічні плани Сполучені Штати мають і щодо Близького Сходу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Віткоффа президенту США Дональду Трампу під час засідання уряду США.
Коли може закінчитися війна?
Стів Віткофф на засіданні уряду заявив, що, на його думку, Дональд Трамп за останні вісім місяців завершив "навіть більше ніж сім конфліктів".
Спецпредставник зазначив, що відвідував Сектор Гази, куди США постачали продовольство та гуманітарну допомогу, і за його словами, місцеві жителі там аплодували Трампу та тримали плакати на його підтримку.
Концепція "мир через силу" дійсно працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця року,
– наголосив Віткофф.
Посадовець додав, що він бажає лише одного – аби Нобелівський комітет "нарешті зібрався з силами" та усвідомив, що саме Трамп є "найкращим кандидатом на Нобелівську премію миру".
Чи є прогрес у мирних переговорах?
- Після зустрічі Трампа і Путіна Стів Віткофф заявив, що росіяни зробили кроки назустріч пошуку компромісу. За його словами, розмова на Алясці дала змогу окреслити контури можливої мирної угоди, хоча шлях до неї ще далекий від завершення.
- Водночас світові ЗМІ заявляли, що переговори не принесли жодних конкретних результатів чи домовленостей. Натомість саміт допоміг Путіну виграти час.
- 26 серпня Володимир Зеленський висловився про наступний раунд мирних переговорів з країною-агресоркою. За його словами, наразі очікуються контакти з низкою країн, які можуть стати майданчиками для розмови з росіянами.